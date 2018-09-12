國內生技公司引進日本技術「免疫細胞療法」最快年底造福癌症病患

2018年09月12日 20:33 中時 魏怡嘉

衛福部日前宣布鬆綁免疫細胞療法可運用於多項癌症的臨床治療，國內即有生技公司率先與日本專門免疫細胞研究事業群簽約合作，引進「DC(樹突細胞)癌症疫苗」、「超級NK（自然殺手）細胞」等兩項重要免疫細胞製劑專利技術，未來將提出申請計畫，最快今年底可供臨床治療使用，造福癌症病患。

負責「DC(樹突細胞)癌症疫苗」研發的日本東京大學名譽教授山下直秀表示，樹突細胞是被稱為「指揮塔」的細胞，樹突細胞吞噬癌細胞後、會將癌細胞的標記呈現在表面，接著活化並教育淋巴細胞辨識癌細胞，受到指導的淋巴細胞會在體內巡邏找出具有癌標記的細胞、進一步攻擊，使癌腫瘤縮小。

除了樹突細胞細胞疫苗之外，山下直秀教授指出，「超級NK細胞」在日本亦有結合化療、標靶治療等使用經驗，對於降低副作用、降低疼痛感、提升免疫力、提升體力以及毒殺癌細胞都有正向作用。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘教授指出，免疫細胞療法所提供的NK免疫細胞等，就像經過調教的各種武裝部隊，形成人海戰術去攻擊癌細胞，在特管辦法施行後，只要透過正統的醫療機構以及專責醫師，擬定治療計畫，提出臨床應用的申請，並具有合格培養以及擴增設備的GTP實驗室製造所使用的細胞產品，就有機會通過申請、治療癌患，為免疫細胞療法打了一針強心劑。

賴基銘指出，過去因為法規限制，許多台灣症患者必須遠赴日本接受自體免疫細胞治療，不僅所費不貲，還要抱病遠行，現在細胞免疫療法相關特管辦法已公告實行，台日合作，讓臨床醫師及癌症患者可望在台灣就可以受惠日本近15年累積的免疫細胞培養技術與經驗，是台灣癌症病人的一大福音。

(中時 )