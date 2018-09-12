水原希子登COACH大秀 走出時尚頹廢風

2018年09月12日 20:32 中時 陳張眾

品牌形象大使賽琳娜戈梅茲出席COACH 2019春夏大秀。（COACH提供）

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（中右）、Rose現身大秀前排。（讀者提供）

品牌創意總監Stuart Vevers，這次在紐約94號碼頭的大型倉庫以鏽銅爛鐵搭建出一座巨型恐龍，貼合系列傳達出的末世情調。（讀者提供）

混血女模水原希子除了曾與韓星G-Dragon的戀情受人矚目外，天生厭世臉且帶點叛逆氣質的她，輕鬆就能從眾多亞洲甜美系女星中脫穎而出，成為實至名歸的酷女孩代表。因此強大氣場的簇擁下，也讓她成功接下氣味相投的COACH日本區形象代言人寶座，更成功登上品牌於紐約舉辦之2019春夏系列伸展台。

一片漆黑中，搖滾樂團L7急促的貝斯、電吉他樂音催促，水原希子深著一襲紫色洋裝登場，詮釋COACH 1941系列濃濃的反骨氛圍。品牌創意總監Stuart Vevers，這次在94號碼頭的大型倉庫以鏽銅爛鐵搭建出一座巨型恐龍，貼合系列傳達出的末世情調。

Vevers在一次聖塔菲（Santa Fe）的旅行中得到啟發，新墨西哥州的沙漠色調，成了系列抹不掉的懷舊情懷。不對襯剪裁的長洋裝，綴滿鄉村風碎花和荷葉邊裝飾，在原本大草原的血液中，注入哥德的暗黑浪漫。洋裝外搭長版針織衫或連帽外套，是本季的重點輪廓，月色中小鹿斑比的剪影和小飛象圖騰，則為品牌與迪士尼的合作再次鋪陳；拼接的丹寧長褲、皮革外套、翻毛大衣，則重新建構出美國夢的當代形象。

這場獻給青年革命家的大秀，吸引包括品牌形象大使賽琳娜戈梅茲（Selina Gomez），和韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、Rose等人出席觀賞。

(中時 )