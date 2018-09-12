水原希子登COACH大秀 走出時尚頹廢風

COACH日本區形象代言人水原希子，為品牌2019春夏系列發表登上伸展台。（COACH提供）

友善列印
中時
品牌形象大使賽琳娜戈梅茲出席COACH 2019春夏大秀。（COACH提供）
韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（中右）、Rose現身大秀前排。（讀者提供）
品牌創意總監Stuart Vevers，這次在紐約94號碼頭的大型倉庫以鏽銅爛鐵搭建出一座巨型恐龍，貼合系列傳達出的末世情調。（讀者提供）

混血女模水原希子除了曾與韓星G-Dragon的戀情受人矚目外，天生厭世臉且帶點叛逆氣質的她，輕鬆就能從眾多亞洲甜美系女星中脫穎而出，成為實至名歸的酷女孩代表。因此強大氣場的簇擁下，也讓她成功接下氣味相投的COACH日本區形象代言人寶座，更成功登上品牌於紐約舉辦之2019春夏系列伸展台。

一片漆黑中，搖滾樂團L7急促的貝斯、電吉他樂音催促，水原希子深著一襲紫色洋裝登場，詮釋COACH 1941系列濃濃的反骨氛圍。品牌創意總監Stuart Vevers，這次在94號碼頭的大型倉庫以鏽銅爛鐵搭建出一座巨型恐龍，貼合系列傳達出的末世情調。

Vevers在一次聖塔菲（Santa Fe）的旅行中得到啟發，新墨西哥州的沙漠色調，成了系列抹不掉的懷舊情懷。不對襯剪裁的長洋裝，綴滿鄉村風碎花和荷葉邊裝飾，在原本大草原的血液中，注入哥德的暗黑浪漫。洋裝外搭長版針織衫或連帽外套，是本季的重點輪廓，月色中小鹿斑比的剪影和小飛象圖騰，則為品牌與迪士尼的合作再次鋪陳；拼接的丹寧長褲、皮革外套、翻毛大衣，則重新建構出美國夢的當代形象。

這場獻給青年革命家的大秀，吸引包括品牌形象大使賽琳娜戈梅茲（Selina Gomez），和韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、Rose等人出席觀賞。

(中時 )

8個月狠甩40KG！小禎首揭決心原… 富察皇后親證實 《延禧》番外篇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。