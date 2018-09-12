馬哈地：馬來西亞人太懶！ 應向華人學習

2018年09月12日 20:29 中時電子報 盧伯華

馬來西亞總理馬哈地日前在接受媒體專訪時表示，馬來西亞人在經濟競爭中輸給華人，是因為馬來西亞人態度惡劣和怠惰的工作文化。他並倡議「向東學習」政策，向華人學習工作態度，才能在經濟上取得成功。

據《參考消息》報導，以92高齡再次出任總理的馬哈地在族在太子城「當今大馬」及《陽光日報》聯合採訪時說，馬來西亞人在經濟競爭中輸給華人，是因為馬來西亞人的態度惡劣和怠惰的工作文化；馬來西亞人必須承認自己的錯誤並改過自新，以便在經濟上取得成功。

新加坡《聯合早報》網站引述馬哈地的話說，馬來西亞人本來有智慧和能力可以跟其他種族，特別是華人一較高下並取得成功，但儘管馬來西亞人享受政府提供各種形式援助的特權，他們仍未能脫穎而出。

馬哈地因此倡議「向東學習」政策。他說，「實際上，在馬來西亞，我們也可以向華人學習，在同樣的環境下和馬來西亞人一起打拼，但他們取得了成功；看到這一點，我感到很難過。多年前，當我還是一名議員時，我參觀了一個稻田區，兩塊毗鄰的稻田，只有一塊有健康的莊稼。」當地的朋友告訴他，「那塊健康莊稼是華人擁有的。這就是說，當面對平等的機會，一切條件都是一樣時，如果你給馬來西亞人則無效。」

馬哈地指出，馬來西亞人的文化和態度是罪魁禍首。「馬來西亞人不努力工作，他們的智力與華人相差無幾，但工作文化並沒有促使他們努力工作和秉持誠信，若我們不濫用權力和金錢，我們就會成功。」

他說，政府援助馬來西亞人的部分計劃項目已經被浪費了。「我們無法取得成功的原因是，當獲得機會時，例如發出汽車進口准許證（AP）旨在吸引馬來西亞人進入汽車業，但他們不從事銷售汽車的業務，而是出售AP給第三方，政府給予合約也是這樣。」他承認也有少數馬來西亞人利用機會開展業務並取得了成功。

(中時電子報)