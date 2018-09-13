南部唯一正宗蘇式月餅 子求購孝母

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高雄著名江浙菜館「祥鈺樓」販售的蘇氏月餅，遵循正統蘇州作法，採用多種堅果類與水果乾為主，符合現代人重視少油輕糖觀念、外薄餡多，每年銷量穩定成長，晚到可能售罄；曾有孝子買不到犒賞母親，老闆聽聞將原本留下自嘗的月餅割愛送給對方。

80歲老闆朱金鴻開業40多年，養活3名兒子、家人及一票員工。他提到，當年販售蘇氏月餅由來，因為農曆7月是俗稱「小月」，生意不甚理想，趁此推出手工月餅，多少補貼盈虧。

朱金鴻透露，南部只有「祥鈺樓」做得出正宗蘇氏月餅，特色採用多種堅果、水果乾為主要食材，皮薄餡多、少油輕糖、甘甜不膩，不含防腐劑，保證可以享受到美食又兼顧健康。

月餅外頭是約7、8層酥皮，有6種口味，包括椒鹽、芝麻、玫瑰、百果、棗泥、豆沙。其中又以芝麻月餅，申沃老饕喜愛，嚴選上等黑芝麻反覆清洗去沙，乾炒碾碎加糖，糖拿捏最為關鍵，多則甜、少則苦，令人百吃不膩。

朱金鴻也提供月餅好吃秘訣，享用時連同月餅包裝紙一起切成小塊，因為月餅皮酥鬆軟易碎，如此可細細品嘗更具特殊風味；建議放在常溫25度上下或冷藏。如放冰箱或冷藏，可以先解凍，再預熱烤箱微烤3至5分。保存期限依據內餡不同分別為12、25天不等。

蘇氏月餅只有中秋限定，每年約賣1萬盒，口味獨特遵循古法，尤受長輩喜愛。朱金鴻說，曾有1名男子輾轉從朋友手中收到祥鈺樓月餅，年邁老母吃了相當開心直說「就是這一味」，心中難以忘懷，但男子過中秋才來買，只能向隅，朱老闆聽聞其故事，被他的孝心打動，乾脆送他無價的典藏月餅，成人之美。

店家資訊

店名：祥鈺樓

地址：高雄市苓雅區三多四路85號

電話：（07）3326788

價錢：綜合6個760元

(中時 )

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