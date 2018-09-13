老店耍創意新梗 古記Q版月餅很吸睛

古記創意烘焙名店位於埔里鎮第三市場，在老闆古仁政精心研發下，能客製化做出造型月餅。（廖肇祥攝）

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古記創意烘焙名店位於埔里鎮第三市場，創店近40年，近年來開始研發創意糕餅。（廖肇祥攝）
古記創意烘焙名店位於埔里鎮第三市場，創店近40年，近年來開始研發各類創意糕餅。（廖肇祥攝）
古記創意烘焙名店位於埔里鎮第三市場，近年朝向網購發展，研發各類創意點心。（廖肇祥攝）
古記創意烘焙名店研發造型創意糕餅，連蠟筆小新月餅也做得出來。（圖／業者提供）
古記創意烘焙名店研發造型創意糕餅，結婚喜餅也能讓人印象深刻。（圖／業者提供）
古記創意烘焙名店研發造型創意糕餅，小小兵也是頗受歡迎的角色。（圖／業者提供）

厭倦了月餅千篇一律的造型了嗎？古記創意烘焙名店的創意月餅，可以滿足你的想像，甚至還能客製化，按照客戶需求，做出獨一無二的創意造型月餅。

雖然古記創意烘焙名店因創意月餅、糕點而聞名，其實它母體是埔里鎮一誠堂糕餅店，創立於1980年，經營近40年，傳承至第二代，由古仁政兄弟接手，古仁政另創古記創意烘焙名店品牌，電機本科，相當具有研究精神的他，不但嘗試各種原料，也試著在造型上下功夫。

月餅、包子經過高溫蒸氣或烘焙，原本的麵團容易變形或龜裂，天然食物色素經過高溫容易褐變，顯現不出原有顏色，古仁政研發出低溫烘焙，盡力保有胡蘿蔔素粉、紅麴粉、抹茶粉的色澤，無論是拜拜用的素三牲，神奇寶貝裡的皮卡丘、卡比獸、哆拉Ａ夢、蠟筆小新、維尼熊、小小兵等知名角色，透過員工巧手捏製，造型各個活靈活現。

古仁政表示，一誠堂是製作麵包起家，鎮店之寶是綠豆椪，是在地鄉親配茶點心的上選，傳統的蛋黃酥、月餅也頗受好評，但是老店也能創新，考量現代人平常大魚大肉，工作壓力又大，一份造型可愛，又採用健康天然無添加物的甜點在手，能帶來異想不到的療癒效果，很受網購消費者歡迎，特別是中秋節前，是一年當中最繁忙的時刻。

古記烘焙創意名店

檸檬綠豆椪6入禮盒、菠蘿蛋黃酥、可愛造型西瓜月餅、彩虹酥禮盒300元起

電話：（049）2998417

住址：南投縣埔里鎮南盛街115號。（屈臣氏對面）

ＦＢ社團：古記創意購

(中時 )

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