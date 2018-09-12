雲林》李進勇婦女後援會成立 張麗善與學子座談麥寮港

李進勇細數縣府社會福利政策，強調雖非直接造福婦女但減輕婦女負擔。（周麗蘭攝）

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張麗善表示，全台3萬多公頃工業用地，雲林縣占了1萬多公頃以上， 雲林縣需要創造就業機會。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

競選連任的縣長李進勇與斗六市長參選人林慧如的競選總部12日成立，婦女後援會也同時成立，李進勇細數縣府社會福利政策，強調雖非直接造福婦女但減輕婦女負擔；國民黨縣長參選人張麗善，12日參加雲林科技大學公民論壇，與學子暢談麥寮港改制雲林國際商港的利基。

12日民進黨婦女後援會成立大會中，林慧如表示，她以女性斗六市長候選人的角色出席，是受到李進勇的鼓勵，可見他心中男女是平權的。對婦女朋友而言，孩子是心頭最軟的那塊肉，11日縣府已推動縣內設立非營利幼兒園，持續推動祖孫托育政策，期許李繼續領航，看顧國家的未來。

李進勇打趣說，當女人是非常辛苦的事，但社會對母親的回饋也比父親大，母親節都是吃牛排，父親節吃吃蛋糕就算。

李進勇細數3年多來推動的社會福利政策，包括老人長青食堂、國中小教科書免費、國小學童每周免費喝一次牛奶、國中女學生免費注射子宮頸癌疫苗、祖孫托育加倍補助等，雖不是直接造福婦女，但減輕了婦女負擔。

雲科大未來學院公民論壇講座12日邀請興大學法律系教授李惠宗談「麥寮港改制雲林國際商港」，張麗善出席與談。李曾經任職經建會，1990年代參與「亞太營運中心」的規畫與設計。

李惠宗認為，改制雲林國際商港是一個高瞻遠矚的計畫，麥寮港是台灣距離中國大陸最近的港口，若是開放成為商港，可為雲林迎來智慧倉儲、智慧物流，及服務業的發展商機。

張麗善表示，全台3萬多公頃工業用地，雲林縣占了1萬多公頃以上， 雲林縣需要創造就業機會，讓人才回流，優質農產有需要出口外銷管道，只要打通管道，就算務農也可以富裕起來，在在顯示港口的重要性。

但也有人提問，麥寮港目前是台塑六輕使用，本身就是一個風險較高的港口，建議麥寮港的定位再清楚一點，例如做為農業港、旅遊業港，爭取外縣市參與公投連署。

(中時 )

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