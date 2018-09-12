阿喜被批腿粗暴怒 掛牌子站馬路上當「三明治人」抗議

2018年09月12日 20:47 中時 林淑娟

阿喜與曾少宗合唱新劇主題曲。（大愛台）

阿喜過去一直深受腿粗所苦。（取材臉書）

阿喜從小愛游泳，肩膀比一般女生寬。（取材臉書）

江俊翰為拍戲急速瘦身而碰毒被逮，其實演藝圈不少藝人都有怕胖、減肥的辛酸史，阿喜與曾少宗、Junior、李相林等人12日出席大愛台新戲《超完美任務》首映，她透露從小因為愛運動，骨架比一般女生大，入行後經常被嫌胖或腿粗，有次因為太生氣，便自製「掛牌」，站在車水馬龍的大馬路上當「三明治人」，「抗議」半小時。

阿喜說，那大概是她入行第三年時，有次參加忠義基金會的公益記者會，目的是為了幫助失依兒，沒想到後來曝光的話題卻圍繞在穿短褲的她「腿粗」，因懊惱公益主題失焦，她怒氣無處發洩，便用貓抓板自製牌子掛在身上，正面寫著關懷流浪動物及其他弱勢團體，後面寫著「大家別再管我身材了」等字眼，站在南京東路、三民路口上的公車站牌前「抗議」，「結果半個多小時都沒人發現，我只好見好就收，坐上公車走人，但後來還是忍不住自己在臉書發照片！」

阿喜對於瘦身這件事感觸特別深，她說因為從小都是運動員，愛游泳、拉單槓，身材一直都特別大隻，骨架大、肩膀寬，以前很容易因為被批評身材而生氣，剛出道時還經常三更半夜在網路上跟批評她身材的網友對嗆。因為肩膀寬，有陣子她很自卑，有人迎面走過來，她一定會側身讓人家經過，進演藝圈後，這圈子的女生不僅瘦，肩膀也特別窄，顯得自己的比例跟別人很不一樣，「後來才發現，最不喜歡我自己的人就是我自己！長得像爸媽天經地義，沒有錯，就算腿粗還是可以用穿襪子、不一樣的褲型來修飾，不需要自卑」。

她說，當時因為身材有壓力，心裡空虛，但反而會繼續吃，還曾經三更半夜夢遊起來狂吃東西，「半夜醒來電鍋有飯，會加鹽巴、胡椒一直吃、一直吃」。阿喜表示，她以前喜歡吃零食，尤其喜歡洋芋片，曾連續一個月每天吃，結果才一星期就胖5公斤，現在已經收斂許多，反而當時吃太多洋芋片，後來就不太吃。前陣子到新加坡拍戲三個月，太想念的台灣的豬血糕卻買不到，結果回來第一天，就去夜市一口氣點了三攤不同口味的豬血糕，她自嘲：「可以吃粗飽的我都喜歡，例如滷肉飯！」

(中時 )