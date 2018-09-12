搶攻周慶市場 精品居家推入門款商品

皇家哥本哈根綻藍花系列背後的藝術家沃特·道爾克。（皇家哥本哈根提供）

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皇家哥本哈根綻藍花系列情境圖。（皇家哥本哈根提供）
香港商崇盟興業李少傑常務董事（圖左）與鳴海製陶株式會社國際業務部小田優充經理（圖右）歡慶合作順利圓滿。（集雅廊提供）
NARUMI精美的骨瓷是兼具實用性和設計性的日本正宗高品質骨瓷品牌代表。（NARUMI提供）
Noritake彩石系列。（旺代企業提供）

搶攻周慶市場，精品居家推入門款商品，皇家哥本哈根睽違10年推出全新手繪系列「綻藍花Blomst」，集雅廊全新代理日本第一骨瓷品牌NARUMI，都訴求精品入門價，吸引新客。

日本骨瓷NARUMI，擁有製作骨瓷的高超技術與經驗，出產以堅固耐用、薄透無瑕、溫潤雅緻的高品質中、西式餐瓷而舉世聞名，Milano經典米蘭系列為NARUMI家族經典傳承之作，為慶祝NARUMI入駐集雅廊，商品售價全面調降，以期更貼近消費者自用送禮的採購預算，開賣首月盤類商品再享85折，再搭配百貨周慶活動。

皇家哥本哈根綻藍花系列手繪系列，與經典手繪唐草花紋、貝殼紋壓紋截然不同，每一朵屬於綻藍花系列的花卉，都還擁有浪漫、充滿詩意的花語，綻藍花系列共計12款餐瓷，8種花色，也是哥本哈根餐盤的入門價。

旺代企業旗下Noritake推出最新「野宴」系列，玫瑰、罌粟、蒲公英、飛燕草等採集10款象徵生命力的「花卉植物」，營造出休閒、優雅、舒適的花園氛圍，由頂級細白瓷製成，以純白完美襯托迷人花卉；Noritake彩石系列趕搭熱門莫蘭迪色系，簡約而純粹的基本設計款，沉穩且低調的色彩變化展現俐落的單純美。

(中時 )

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