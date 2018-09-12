蛋價攀兩年來新高 早餐店：創開店以來「天價」

2018年09月12日 21:19 中時 游昇俯

雞蛋今（12）日產地價每台斤33.5元，批發價來到每台斤42元，再攀兩年來新高。早餐店老闆直呼開店十幾年來未曾見過，已經是「天價」。連鎖早餐店半年來雞蛋成本也增加了將近2分之一，但目前成本仍選擇自行吸收，早餐品項是否跟著調漲，仍在觀望。

雞蛋今日產地價每台斤33.5元，相較8月份蛋價新高31.5元，再上漲2元，同時也是自105年3月以來的價格新高。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，主要因823豪雨造成3、40萬隻蛋雞損失，加上9月開學以後，團膳、餐飲的需求增加影響，蛋價因此上漲。他說，因補足缺口需要時間，蛋價會漲一陣子，預估這個月會維持這個水準，到月底再增加1、2元，10月以後供應才會趨於穩定。

「全台大缺蛋，有錢也買不到，」台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，今年從年初起就一直缺蛋，以前每天交易約11萬箱（每箱20斤），現在不到9萬箱，少了2萬多箱；天氣熱雞不下蛋，加上日前水災折損都有影響，目前價格只是反映雞農成本。

日前農委會主委林聰賢說與雞蛋業者溝通，讓成本慢點反映在價格上，高傳謨表示，成本已經慢了一周反映，相較於蔬菜漲幅，雞蛋並沒有漲得太離譜，但菜價居高不下，不敢買菜的人就改買蛋，需求量居高不下，自然會繼續漲。

早餐店老闆陳小姐表示，店內每天大約用掉一箱20台斤的蛋，4、5月份時一箱650元，但這個月已經漲到780元，漲了二成，現在的蛋價是開店十幾年來未曾見過，已經是「天價」。

連鎖早餐店麥味登品牌總監蔡國憲也說，公司3月進蛋盤價每台斤31元，每個月逐步上漲，9月份已經到45元，雞蛋供應商稱調漲是受日前豪雨災損影響，但也預告可能會漲到明年第一季。雖然雞蛋成本半年來大漲近2分之一，但蔡國憲也說，目前持續觀察，對於早餐品項是否跟著調漲，公司尚未討論。

(中時 )