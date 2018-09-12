花蓮》傅崐萁定讞解職 代理縣長放話要讓縣府天翻地覆！

國策顧問盧博基（左三），性格剛烈，傳可能是民進黨派任代理縣長的熱門人選。（許家寧攝）

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行政院東服中心執行長許傳盛，為陳菊子弟兵，也是代理縣長的口袋名單。（許家寧攝）
花蓮縣長傅崐萁（右二）官司定讞解職將服刑，恐衝擊妻子徐榛蔚（右）縣長選情。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁涉炒作合機股票案，全案判刑8月定讞，傅崐萁今日遭解除職務，近日將發監服刑。縣長一職也將由中央指派代理，外傳國策顧問盧博基、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，都是熱門人選，就連「接收小組」名單傳都準備好了！效率之高令人咋舌。

年近70歲的國策顧問盧博基，台語綽號「推土機」為民進黨花蓮政壇資深戰將。曾連任3屆花蓮縣議員、2屆立法委員的盧博基，除了基層實力雄厚，熟稔地方事務，加上性格剛烈、勇於揭弊作風，被民進黨政府與地方視為代理縣長的不二人選。

盧博基2005年轉戰花蓮縣長，敗給尋求連任的謝深山、2008年欲挑戰立委3連霸卻失利不敵傅崐萁，即便如此他仍活躍於政壇，2年前立法委員選舉，盧博基擔任蕭美琴競選總幹事，成功抬轎助蕭美琴在花蓮拿下首次得票率過半的歷史紀錄。

另一呼聲高的人選，則是陳菊愛將，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，許由陳菊一手提拔，陳菊當選高雄市長後，他就出任社會局長，也接掌過客家事務主委、副秘書長以及觀光局長等職務，2年前政黨輪替後回到家鄉接掌東服中心。

許傳盛原被新潮流屬意為角逐花蓮縣長，雖行政能力優秀，但因耕耘時間不長，又未經過選舉洗禮，因知名度不高，最後不敵小英欽點問政犀利、擁有5屆民代資歷的議員劉曉玫披掛上陣，這次傳也有可能捲土重來，入主縣政府。

除了盧博基、許傳盛之外，現在還傳出「縣府接收小組」名單，一但傅的官司定讞，將立即接管縣府，斬斷傅崐萁夫妻行政資源，前國稅局花蓮分局長方建興、前花蓮縣府主秘莊三修也傳在名單之列，某熱門人選甚至放話要掀開縣府爛帳，揪出弊案，未來縣府恐將天翻地覆。

(中時 )

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