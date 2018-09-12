季芹嫩兒獻處女秀 媽媽接戲先報備

2018年09月12日 21:20 中時 洪秀瑛

季芹。（公視提供）

蔣偉文（左起）、施名帥、吳承恩、季芹飾演一家人。（公視提供）

季芹和兒子王惟亦。（公視提供）

季芹和兒子一起演戲。（公視提供）

季芹和蔣偉文、施名帥、吳承恩今出席人生劇展《從此，實現夢想》記者會，季芹念小三的兒子獻出處女秀，客串2場戲，季芹說，王仁甫抱著看兒子好戲的心態，她習慣尊重小孩，當初詢問時，兒子一口答應，其實她很怕兒子耽誤劇組進度。

拍完後，她覺得兒子很有「戲胞」，兒子當時在片場跟她說「我剛剛有內心戲耶」，明明那場戲導演不會拍到他的臉，她誇兒子滿上道的，會在片場偷偷做功課。她叮嚀「不要耍寶、不要搞笑，導演叔叔說什麼就是什麼，現場導演叔叔最大」。

沒想到王帷亦一到現場就拿起劇本在看，還一直用疊字和她對話，季芹這才驚覺「原來他有在做角色功課，手裡抱著熊，試圖揣摩6歲的小孩。」季芹說可以和兒子在劇中飾演母子，當中情感的流動是更真實的，雖然只是短短的1場戲，但對自己和孩子來說是很特別、很棒體驗。

製作人謝奕柔表示，王帷亦天生就是吃這行飯的，原本個性很開朗的他，要演出情緒很低落的樣子，再加上當時要搶背後的天使光，帷亦在很專注的做好準備，很快就進入狀況。季芹開玩笑說：「以後兒子如果知道媽媽要出門拍戲，很可能會叫我也幫他接個角色一起去！」劇中兒子很會念書，她說戲外不會要求兒女功課，會給很大空間，唯一對生活禮貌嚴格要求，她現在接的戲都是短打，因為每天要陪小孩睡覺，接戲前都會先跟兒子報備。

她老公王仁甫和孫協志等人主持的《飢餓遊戲》入圍益智及實境節目主持人獎，將和徐乃麟、吳宗憲、胡瓜等競爭，季芹看好《飢餓》得獎？她說：「其實內心當然希望老公能得到這次的獎項，但因為同時入圍有許多優秀的前輩們，大家其實都非常認真為演藝圈付出，不管這次老公有沒有得獎，入圍即是肯定，在我心中永遠是第一。」

蔣偉文有5歲、2歲兒子，他覺得拍戲是放鬆，很高興可以放個假，他因為每天要抱小孩，所以必須勤健身，以前他不養狗是因為「門一開，狗就撲上來，覺得自己適合養貓，沒想到生了小孩比狗還可怕」。蔣偉文被問到江俊翰日前染毒新聞，他說這幾天沒傳訊息給他，「我們交情好到不需要再講那些場面話，他自己知道自己該做什麼，朋友永遠都在，就像支持家人一樣，家人如果做錯事，當然會受懲罰，但還是會鼓勵他」。

談到和同樣飾演兒子阿洛的吳承恩對戲，季芹表示，吳承恩是素人演員，幾場哭戲情緒說來就來，自己就要趕快跟上，一邊哭還要一邊注意鏡頭，「我超怕承恩哭得很好，但畫面帶不到。」也笑說：「我的眼淚根本像水龍頭一樣可以開關，演完之後功力大大精進至少10年！」

談到教育理念，季芹說自己跟劇中的媽媽類似，對孩子的生活禮儀十分嚴格，同時也將孩子當作獨立的個體，比較像朋友般地的相處與對話，開放孩子獨立思考成長的空間，倒是不會要求他們的課業成績；但同時也語帶感嘆：「小孩逐漸長大，不再像以前一樣那麼黏媽媽了，所以真的得要開始調適心情。」

製作人謝奕柔表示，節目的調性輕鬆活潑、帶有漫畫感，將劇中主角阿洛的幻境設計成一系列誇張夢靨。施名帥為了詮釋幻境中的夢靨人物，不僅同意扮演大媽、巨嬰，更幫角色從妝髮到表演方式上設計，帥氣形象崩壞殆盡。施名帥笑說：「感覺被導演整了！」問到和吳承恩對戲的感想，則直言：「他的情緒來得很快，就像夏天的西北雨一樣，表達得很直接真誠，我也從中學習到很多。」

《從此，實現夢想》將於9月16日(週日)晚間十點播出。

(中時 )