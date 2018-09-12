英將派艦常態巡南海 專家：難以為繼

2018年09月12日 21:39 旺報 張國威

針對英國皇家海軍近日將正式宣佈派艦常駐新加坡，以便維護南海通航自由傳聞；中華戰略學會研究員張競12日指出，大英帝國在脫歐搞到難堪國勢日薄西山之際，不顧皇家海軍外強中乾捉襟見肘事實，如此打腫臉充胖子，日後恐怕將無以為繼狼狽收場。

張競指出，1968年英國早就評量過其整體國力與國家利益，正式對外宣佈放棄蘇彞士運河以東經常巡弋與駐防，只在數個像香港與汶萊等殖民地派艦駐守近海。顯見其戰略規劃與兵力佈局是有多少本錢作多少生意，面對財政困窘狀況，英國如此作為必然無法持久經營。

張競提醒，最近皇家海軍因為經費短缺，維修作業失序待料，致使水面艦隊雲集港內無法服勤，早已到達國際海軍界醜聞級地步。英國媒體對於皇家海軍只能派出掃雷艦兵力，監控俄艦通過英吉利海峽早就撻伐不止，此時還要派兵遠駐遠東，跑到南海攪局，恐怕要在英國引發政治風潮。

張競分析，目前傳出首艘進駐艦艇為「蒙特羅斯公爵」號(HMS Montrose)巡防艦，該艦是23級巡防艦，2016年大修加改裝後出廠，屬於皇家海軍少數適於熱帶服勤需求之水面戰艦，經常於加勒比海與他國共同合作，執行海域治安維權任務。但皇家海軍後續所建各級水面艦，多半都苦於原始設計難以於熱帶服勤，狀況百出時有所聞，因此英國手中籌碼其實有限，更是無法應遣服勤重要因素。

張競總結認為，真正問題出在英國政治決策階層，沒有認清南海實際現況，目前在無人通航自由受到妨礙前提下，派艦在南海東衝西闖，顯露了帝國主義艦砲外交霸凌嘴臉，而不是如其所自我欺瞞地維護國際公義。當帝國謀士失去戰略基本常識後，最後就只能讓皇家海軍水手疲於奔命，但最後卻毫無所獲。

(旺報 )