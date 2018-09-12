B-52轟炸機升級發動機與數位飛控 將飛入2050年

2018年09月12日 21:26 中時電子報 江飛宇

美國空軍最古老的飛機是B-52H 同溫層堡壘式轟炸機(Stratofortress)從60年前就開始服役了，然而將會得到一系列的重大升級，使整個B-52機隊能夠服役到2050年，屆時使用年限將達到100年。

國防防衛雜誌(national defense magazine)報導，美國空軍目前擁有76架B-52H，部署在路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地(Barksdale AFB)和北達科他州的邁諾特空軍基地(Minot AFB)，由全球打擊司令部和空軍後備司令部管理，長久以來都是戰略核武的主要載台，不過因為載彈量奇大，所以也適用於常規戰爭，參與了包括古巴危機、越戰、海灣戰爭等。

美國空軍全球打擊司令的雅各布．戴維斯(Jacob Davis)表示，B-52H具有強大的機身和靈活的任務能力，這使得它比許多更年輕的飛機，能夠適應戰場環境，許多比它晚問世的飛機都要退役了，B-52還在繼續飛行。”

戴維斯說，B-52使用的武器一直在與時俱進，該飛機在20世紀50年代，搭載的是傳統無首導引落體炸彈，到了著20世紀80年代後，因應巡航飛彈的問世，B-52有了自己的飛彈發射器；20世紀90年代後， 新一代的導引武器紛紛出籠，B-52的武裝就改成了聯合攻擊彈藥(JDAM)和雷射導炸彈等。

美國空軍規畫，未來的戰略空軍繼續使用B-52，為了確保飛行性能和安全，將對所有的B-52進行最大程度的現代化升級，主要是飛控系統和發動機。空軍預算文件指出，現在B-52使用的是8具普惠公司(Pratt＆Whitney)的TF33-PW-103發動機，早已停產許久，技術也已經過時，更換發動機是必要的。

包括勞斯萊斯(Rolls-Royce)、通用GE、普惠公司表示有興趣參與該計劃，然而美國空軍為了後勤考量，身為原製造商的普惠，仍然是首選，一般認為是PW815發動機的可能性最大。

這筆更換引擎的費用大約每架飛機的成本約為2500萬美元，而且美國空軍打算全部都換，所以總花費將非常巨大，可能需要10年的時間攤提才行。

B-52使用的APQ-166雷達，已經是兩個世代前的產物。(圖/美國空軍)

B-52投彈員的工作區，所面對的還是最傳統的指針式儀表。(圖/美國空軍)

除發動機以外，航電也需要更新。現在B-52沒有LINK16，雷達也很落後，亟需新的裝備，今年年底美國空軍將提出徵求建議書，希望各國防大廠提供裝備，預計2019年財政年度，會撥出近5900萬美元，做為收購計劃和雷達供應商競爭和獎勵的準備。

(中時電子報)