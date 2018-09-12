張天欽晉升當朝新貴 蔡英文是推手

2018年09月12日 22:37 中時 朱真楷 ／新聞幕後 ／新聞幕後

民進黨重返執政，張天欽官運亨通的關鍵在於他從蔡英文2008年接民進黨主席後，因擔任黨部廉政會主委，任何黨面臨的大小法律戰，幾乎都可見到張天欽身影；2010年蔡英文新北市長敗選，更委託他向朱立倫打當選無效之訴，不少案件兩肋插刀「無料」不收費，終而讓沒有派系色彩的他深獲蔡英文倚賴，一躍晉升當朝新貴。

只要在蔡英文擔任民進黨主席後，曾為黨與政敵互告過的人，對張天欽應當都不陌生。他在黨內的首場戰役，就是2008年蔡剛接主席時，面對外界質疑蔡要如何處理扁的貪腐行為時，儘管黨內仍有不少人對扁的清白存有期待，但時任廉政會主委的張天欽甘冒大不諱，硬是裁定扁的行為已背離清廉價值，只要法院一審判決有罪，黨中央就應予以除名。

這不僅比廉政會原訂「一審有罪停權、二審有罪除名」更為嚴格，更宣告扁在未來5年不得再申請入黨。此舉讓扁很不諒解，公開嗆張天欽「民進黨怕我回去」。

只是，事過境遷回頭看，會發現蔡對於扁案的態度，其實就是不因扁是自己人，就對其犯下的罪刑有所寬容。當時張天欽對扁做出的裁定，確實與蔡不謀而合，而這也讓兩人開始建立起互信。

爾後，張天欽在蔡英文主席任內所處理的法律訴訟，小從黨部人員與國民黨之間的互告，大到像2010年五都選舉，蔡英文因質疑連勝文槍擊案對選舉造成影響，因而對朱立倫、郝龍斌、胡志強提當選無效之訴，委託的律師就是張天欽。

同時，面對民進黨大小訴訟，張天欽往往不收費義務處理，更是深獲蔡的感念。所以，過去張天欽在黨內雖不屬特定派系，但他確實挾著專業、夠綠兩項特點，加上廉政會制高點，取得與蔡密切互動的機會。

另方面，張天欽與蔡都出身台大法律；而張的妻子楊芳婉，恰巧也是蔡的同學。系出同門裙帶關係，更讓兩人在情感層面上更緊密。

隨著蔡接掌總統，張欽天一路從陸委會、海基會跳到促轉會，雖然他曾自稱推薦人是總統府副秘書長劉建忻，但他其實只把話說了一半。因為，蔡英文才是真正讓張天欽晉升當朝新貴的關鍵推手。

(中時 )