家暴惡男竟是桃檢疏忽下的大魚

2018年09月12日 21:40 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

新莊一名媽媽著5個月嬰兒，3日凌晨到福營派出所報案，他指何姓同居男友對她家暴、妨害自由，欲並申請保護令。警方調查後竟發現，該家暴男7年前竊盜集團犯案，犯下多起大案，且其他集團成員都已遭判刑期出獄，何男居然在外逍遙。

2011年，警方偵破一7人竊盜集團，將其中六人逮捕，何姓男子在破案前夕酒駕出了嚴重車禍，住進加護病房，而漏掉。後來桃園地檢署檢察官起訴6人，並註明將何男「另行偵辦」，當時因他何意識不清，無法偵訊，後來警方將案子移送桃園地檢署偵辦，全案7名被告中，陳姓主嫌判刑6年半，曾姓共犯判4年半、謝姓共犯4年2個月，負責把風的黃姓、吳姓、陳姓共犯則分別判處2年8個月到7個月不等的徒刑，唯何男在判決書中被註記為「由桃園地檢署另行偵辦中」。

據《鏡周刊》報導，何男女友生下兒子後，遭他多次酒後持刀恐嚇才拍下男友的惡行，並在9月3日向警方報案，才讓他曝了光。一位不願具名檢察官表示：「應該是案件太多了，承辦檢察官或書記官因疏忽或調動才忘了交接，或在執行科歸檔前忘記分案，或分案後有其他原因無法偵辦，才會這樣。但只要有人告發，桃檢一定會立刻補分案重新偵辦。」

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(中時電子報)