家暴惡男竟是桃檢疏忽下的大魚

桃園地檢署。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

新莊一名媽媽著5個月嬰兒，3日凌晨到福營派出所報案，他指何姓同居男友對她家暴、妨害自由，欲並申請保護令。警方調查後竟發現，該家暴男7年前竊盜集團犯案，犯下多起大案，且其他集團成員都已遭判刑期出獄，何男居然在外逍遙。

2011年，警方偵破一7人竊盜集團，將其中六人逮捕，何姓男子在破案前夕酒駕出了嚴重車禍，住進加護病房，而漏掉。後來桃園地檢署檢察官起訴6人，並註明將何男「另行偵辦」，當時因他何意識不清，無法偵訊，後來警方將案子移送桃園地檢署偵辦，全案7名被告中，陳姓主嫌判刑6年半，曾姓共犯判4年半、謝姓共犯4年2個月，負責把風的黃姓、吳姓、陳姓共犯則分別判處2年8個月到7個月不等的徒刑，唯何男在判決書中被註記為「由桃園地檢署另行偵辦中」。

據《鏡周刊》報導，何男女友生下兒子後，遭他多次酒後持刀恐嚇才拍下男友的惡行，並在9月3日向警方報案，才讓他曝了光。一位不願具名檢察官表示：「應該是案件太多了，承辦檢察官或書記官因疏忽或調動才忘了交接，或在執行科歸檔前忘記分案，或分案後有其他原因無法偵辦，才會這樣。但只要有人告發，桃檢一定會立刻補分案重新偵辦。」

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

為錢撕破臉 王永慶四房兒子羅文… 停電摸黑炸藥當蠟燭點 女子拿錯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。