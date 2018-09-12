請珍惜這群足球女孩的青春

中華女足重返亞運4強，背後卻滿是辛酸。（球員提供）

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中時電子報
／特稿

中華女足相隔20年重返亞運4強，值得敬佩，然而，如果知道她們在本次亞運所遭遇到的對待，依然能完成這個歷史性的任務，真的會更加欽佩這群足球女孩，而且心疼她們的付出。

女足重返亞運4強 背後竟是欠薪3個月的辛酸

她讓中華女足「脫胎換骨」 還兼翻譯跟急難救助

集訓期間，訓練費、伙食費被拖欠3個月之久，球員服裝有問題，旅外球員回台得先墊錢買機票。亞運國家隊竟然沒有守門員教練，雖然請來木蘭聯賽冠軍隊教練堀野博幸執教，卻帶不到球員的心。

原因很簡單，從前日籍教頭柳樂雅幸執教以來，這批木蘭女將都很清楚包括影片分析比賽等相關備戰流程，而現在的教練團很明顯不及格，甚至讓球員覺得「不用心」。

在這種情況下，中華女足竟能完成重返4強的任務，原因就是這群女孩們「有心」，特別是多名將雅加達亞運視為國手生涯最後一戰的老將們，決心不要留下遺憾，排除所有不利因素。這一點，原本不是女足人的體能教練劉馥榕，看得格外清楚。

「或許旁邊的人笑她們是笨蛋，但她們真的是從一開始就不放棄，看看她們這次有多少人為了亞運放棄工作，」競技選手出身、跟過不少代表隊的劉馥榕說，感受得到女足那種獨特的榮譽感，「她們心中有目標，才能熬過我的魔鬼訓練。我也很高興這段時間的努力真的沒有白費，女足很棒，值得！」

女足重返亞運4強，未來就是一片光明？答案恐怕不是。除了不少老將準備交棒，這一次的遭遇令人心寒，短期內也很難再組織出那樣一支破釜沉舟的團隊。這次亞運4強恐成絕響，絕非杞人憂天。

男足踢國際賽有出場費，女足沒有，平時待遇的大小眼，女足球員都吞下來了。但這次亞運，中華足協秘書長陳威任去了巨港看球，回國時也接機，卻從頭到尾沒跟球員講過一句話，球員私下都看在眼裡。其實這群女孩很可愛，需要的只是上面更多的在乎與關注，珍惜她們付出的青春，公平一點，真的有這麼困難嗎？

(中時電子報)

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