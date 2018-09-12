周玉蔻惹惱主持人非頭一遭 昔暴走離席讓他臉都黑了

周玉蔻2015年也因為插話訪問劉明武不成，與彭文正槓上，憤而離席。(取自YouTube)

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中時電子報
彭文正臉色相當難看。(取自YouTube)
周玉蔻插話不成，憤而離席。(影片自34:00開始)

周玉蔻近日在節目上因為質疑主持人謝震武描述日籍男子藤井實彥遭控左腳作勢踢踹慰安婦銅像一事情緒不恰當，一句「我今天連主持人我都不贊成」惹毛謝震武，引發網友熱議。其實周玉蔻充滿個人特色的評論方式，惹鬧不少人， 2015年上政論節目，更因為主持人彭文正電訪前台北市政風處處長劉明武不讓插話，憤而離席，讓場面超尷尬。

謝震武終於受不了了！節目爆氣槓上周玉蔻

周玉蔻3年前上《正晶限時批》，當時彭文正電訪劉明武過程中，周玉蔻插話不成超火大，當場質疑彭文正「不是主持人，因為我不願意做花瓶，我為什麼要做花瓶？」、「我不接受你們這種訪問方法」，接著憤而離席。

「文正，把我當什麼？你跟他約定好訪問他，我的鏡頭出現在這裡，我不能問問題，我算什麼啊？請你們把剛才那段播出好不好，接受社會公評。」在周玉蔻邊收拾東西邊碎念的過程中，彭文正也皺起眉頭回嗆，「我事前有沒有告訴妳？蔻姊，這是我們答應受訪者的承諾，如果妳不同意的話妳應該在先前告訴我。」

這段衝突畫面後來沒有播出，觀眾最後看到的是，彭文正在周玉蔻離開後，一臉尷尬地解釋，因為承諾劉明武只讓主持人訪問他，才讓周玉蔻沒有與劉明武對話的機會，為此向周玉蔻與劉明武道歉。

(中時電子報)

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