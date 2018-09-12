台大學生會：支持重組遴委會 並重啟校長遴選

2018年09月12日 22:05 旺報 李侑珊

教育部長葉俊榮12日召開記者會，要求台大重啟校長遴選，台大學生會晚間透過聲明表示，認為台大應重組遴選委員會，並重啟台大校長遴選，解決當前遴選爭議。

台大學生會表示，台大學生會作為台大遴選委員會21席遴委中唯一的學生代表，認為校長遴選爭議發展至今，儘管教育部要求遴委會重啟1月5日的遴選，但現已有候選人表示不願再參與遴選，此決議會面臨部分候選人不願再投入遴選，卻無可退出遴選機制之難題，實為不妥。

台大學生會也認為，校長遴選爭議延燒逾8個月，期間爆發的管中閔校長候選人與蔡明興遴委之「利益迴避爭議」懸而未決，判斷遴委是否需要迴避或解除職務的時間點，應該回溯至「去年10月」，亦就是校長遴選委員會開始進行候選人資格投票，及候選人、相關人士訪談之時；反之，若沒有於該期間即進行利益揭露，其他遴選委員於獲取資訊之時，即無法獲得充分與完整的資訊，也無法公正地依據其專業判斷進行遴選過程。

台大學生會也認為，台大校務會議代表現已改選，具有新的民意，部分遴選委員也因出缺而遞補，因而無法經過候選人與相關人士的訪談過程，而對於校長候選人未具備如原遴委獲取之完整資訊，且於校長遴選爭議過程中有關利益迴避之瑕疵，也使去年組成之臺大校長遴選委員失去其民意代表性、資訊充足的專業性和社會可信賴性，將無法使台大教職員工生與社會大眾信任。

台大學生會認為，台大作為台灣學術及高等教育龍頭，校長遴選爭議備受社會關注，應秉持最高標準處理，因此認為應重組台大校長遴選委員會，並重啟校長候選人推薦，

台大學生會強調，迄今仍維持於今年8月8日所提出之四點訴求：

（一）台大應重組遴選委員會並重啟臺大校長遴選解決當前遴選爭議；

（二）教育部與台大應檢視並修改校長遴選法規中有關利益迴避規定；

（三）教育部與台大應修法增加校長遴選委員會中，學生代表之比例；

（四）台大應修改校內兼職規定，杜絕教授兼職事後核准情況之慣例。

對此，台大學生會也認為，台大校長遴選委員會應儘速召開實體會議，而非以線上方式連署聲明，釐清相關爭議並重啟遴選程序，若窒礙難行也應依法交由臨時校務會議決議。

(旺報 )