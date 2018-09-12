選舉文宣小物超吸睛 黃偉哲陳宗明聯名推捷運水、鏡布

2018年09月12日 22:36 中時 曹婷婷

永康區市議員參選人陳宗明發表充滿新意的選舉文宣品。(曹婷婷攝)

選舉文宣小物環保又吸睛！民進黨永康區市議員陳宗明12日邀請台南市長參選人黃偉哲共同發表第一波自創聯合競選文宣，將文宣品結合公共政策，發想出推動台南捷運的「未來台南市捷運造型水」以及貼心實用的「拭鏡布」，取諧音「進步」，喊出台南、永康要進步，獨一無二的創意文宣品，讓市民耳目一新。

參選人會推出政策文宣，莫不希望能夠增加曝光度，加深選民印象，然而，傳統文宣不外乎紙張、面紙、扇子等，民眾對於司空見慣的選舉文宣，往往轉手就丟，未必會認真檢視之外，無形中，也增添選舉垃圾。

距離年底選戰剩下73天，一級戰區的第7選區永康區，多達15位參選人競逐7席，為了爭取選民認同與支持，民進黨市議員參選人陳宗明今發表創意文宣品，其中，以台南捷運發想的捷運造型水，造型可愛又吸睛，實用性十足的拭鏡布同樣話題十足。

陳宗明表示，捷運運輸系統是台南未來重要的城市發展建設，應廣為宣傳，讓更多市民了解，因此，團隊特地發想出捷運造型水，不僅可清楚傳遞政策理念清楚，造型水瓶也能當重覆使用，相當環保。

有趣的是，他每次到廟口、市場拜票，便會高喊「台南要進步、永康也進步」，然後順手發放「進步」文宣品，民眾一陣狐疑，經他解釋，得知獲贈的是「鏡布」後，當場會心一笑。

這款文宣品也與黃偉哲聯名，首批台南市捷運造型水限量推出6000瓶、拭鏡布則有4萬份，將在15日競選總部成立當天發放給支持者。

(中時 )