旅行煞到牠 型男愛上貓中巨人

2018年09月13日 07:42 中時 馮惠宜

從事貿易的郭桐愛貓成痴，千里迢迢從歐洲、俄羅斯等地追尋緬因貓。（馮惠宜攝）

緬因貓胸前如獅鬃般的華麗的覆毛﹑濃密蓬鬆粗大的尾巴加上有稜有角的臉部線條與獨一無二巨大的體型，令人過目不忘。（馮惠宜翻攝）

為了這群遠來的嬌客，郭桐也為牠們打造千坪的貓呼樂園，有廣闊的戶外花園讓緬因貓們可以恣意進行日光浴。（馮惠宜翻攝）

緬因貓幼貓自小就有一張有稜有角的臉部線條，超級討人喜愛。（馮惠宜翻攝）

哇，這貓好巨大！從事貿易的郭桐因出國旅行乍見友人家養的巨貓，其外型華麗霸氣尤如小獅子，但相處起來卻相當溫柔黏人，一問之下，才知這就是有貓界溫柔的巨人美名的緬因貓，原本就愛貓的他，更是深深著迷，也開始著手研究、追尋，並透過進口飼養了多隻血統純正的緬因貓。

喜愛旅行的郭桐，對貓情有獨鐘，年少時養過波斯貓，幾年前到歐洲旅行寄宿朋友家，第一次見到體型如狗、巨大如小獅的緬因貓，其全身如獅鬃般華麗的覆毛，濃密蓬鬆粗大的尾巴加上有稜有角的臉部線條與獨一無二巨大的體型，讓他印象深刻。

這一面之緣開啟了他的追尋之路，他發現，緬因貓原產於美國緬因州，但大多美麗優雅、頂尖緬因貓卻集中在歐洲、俄羅斯，因此透過關係，尋找喜歡的貓咪，經歷層層檢疫進口，郭桐也是台灣少數擁有緬因貓的飼主。

郭桐說自己是為貓痴狂的人，為了這幾隻愛貓，他特別打造千坪的貓咪樂園，除了專屬冷氣房恆溫恆濕的舒適環境，還有一片大花園讓緬因貓可不被打擾的優雅進行日光浴，並且依其喜好打造鮮生肉食譜進行備餐。

外型俊悄的郭桐，特別喜歡和這些愛貓共處的時光，他說，緬因貓有非常優雅的稱號「溫柔的巨人」，和小型貓不同孤僻性格不同，外型亮麗看似彪悍的緬因貓卻個性如狗，相當忠實和喜歡黏人，每每工作疲憊不堪時看到家裏這群貓咪，搶著依偎在他身邊，總覺得無比安慰。

(中時 )