張善政：民進黨政府裡還有許多「張天欽」！

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中時

行政院促進轉型正義委員會副主委張天欽遭爆，8月曾在內部會議中點名國民黨新北市長參選人侯友宜就是轉型正義最惡劣的例子，還稱若沒操作很可惜，讓促轉會儼然淪為執政黨選戰打手，相關內容曝光引發爭議。對此，前行政院長張善政在臉書直喊「我們受夠了！」，更指民進黨政府裡還有許多「張天欽」。

張善政指出，張天欽假促轉之名藉機打壓侯友宜，讓內部員工看不下去對媒體舉發；事發後張辭職，主委黃煌雄與行政院長賴清德都出來道歉，總統府也表示此做法不適當，「傷害了促轉會的公正性與中立性」。此事因有明確會議發言紀錄，無法推託，高官們只得出來道歉；若沒發言紀錄，只有張天欽過去屢次對外不適當的言論，「高官們會認錯嗎？」

張善政進一步說，看看蔡政府其他機關的表現，首先，監察院陳師孟對司法人員有好幾次明顯藍綠針對性的報復話語，蔡總統有出來說話嗎？另外，司法院長領軍的大法官會議 ，以某位立委沒有出席會議的荒謬理由，退回在野立委對前瞻計畫預算的釋憲申請，蔡總統有出來說話嗎？

張善政也問，中選會才接到以核養綠公投連署書，就不斷放話打壓，一下子說連署書抄寫筆跡雷同，一下子又說不接受二次送件，蔡總統有出來講話嗎？

他表示，這些事蹟看在民眾眼裡，跟張天欽行徑差不多，只是張天欽比較倒楣，發言紀錄外漏，高官們只好應景道歉，但相關言行已讓民眾看破，在民進黨政府裡，已經沒有中立客觀、維護司法的公正獨立機關；若蔡政府不知遏阻這種類似張天欽的行徑，「民眾只好在今年底與2020年用選票告訴蔡政府，『我們受夠了！』」

(中時 )

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