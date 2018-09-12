路寒袖14年後再創作競選主題歌 為陳其邁填詞《咱上愛的所在》

2018年09月12日 22:47 中時 王錦河

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）12日在高雄發表競選主題曲《咱上愛的所在》，由著名詩人作家路寒袖暨台中文化局長王志誠（中偏左）作詞，陳其邁和眾人現場一 同演唱。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）12日在高雄發表競選主題曲《咱上愛的所在》，由著名詩人作家路寒袖暨台中文化局長王志誠（前排左二）作詞，陳其邁和眾人現場一 同演唱。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）12日在高雄發表競選主題曲《咱上愛的所在》，由著名詩人作家路寒袖暨台中文化局長王志誠（前排右三）作詞，陳其邁和眾人現場一 同演唱。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）12日在高雄三鳳宮文化樓參加商圈後援會成立大會，大高雄38個商圈上百人聯合支持力挺陳其邁。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（如圖）12日在高雄三鳳宮文化樓參加商圈後援會成立大會，陳其邁提出結合科技支付使用「高雄幣」，藉此刺激觀光及消費並提供回饋，未來人手一機在商圈或夜市就能輕鬆購物。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（如圖）12日在高雄三鳳宮文化樓參加商圈後援會成立大會，陳其邁提出結合科技支付使用「高雄幣」，藉此刺激觀光及消費並提供回饋，未來人手一機在商圈或夜市就能輕鬆購物。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁（如圖）12日在高雄三鳳宮文化樓參加商圈後援會成立大會，陳其邁提出結合科技支付使用「高雄幣」，藉此刺激觀光及消費並提供回饋，未來人手一機在商圈或夜市就能輕鬆購物。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁12日在高雄發表競選主題曲暨MV《咱上愛的所在》，由著名詩人作家路寒袖暨台中文化局長王志誠作詞，高雄歌手林宗興（金田一）譜寫演唱，陳其邁表示，「我覺得歌詞寫到我內心深處和我想說的話」，會中他和眾人現場一同演唱該曲。

當年1994陳水扁競選台北市長和1998競選連任時，路寒袖曾先後幫阿扁創作競選主題曲《台北新故鄉》、《有夢最美》，2000年陳水扁挑戰總統大位和2004連任時，路寒袖再為阿扁創作競選主題曲《少年台灣》、《相信台灣》，路寒袖表示，2005年陳其邁接任高雄代理市長時曾力邀他擔任高雄文化局長，當年他曾允諾將來陳其邁參選時要為他寫首競選主題歌，沒想到一等就是14年才終於完成，他用《咱上愛的所在》這首歌來力挺陳其邁。

陳其邁表示，這首歌是路寒袖睽違14年後再創作的競選主題歌，當時路寒袖受邀創作後曾問他要寫些什麼？陳其邁只說，「寫你對我的觀察和對高雄的情感」，路寒袖寫好歌詞後陳其邁一字未改，陳其邁表示，歌詞寫到他內心深處和他想說的話，高雄是他深愛的故鄉和美麗的所在，他要將這首歌獻給故鄉高雄。陳其邁也感性表示，他沒想到13年後會有機會角逐高雄市長，他準備好了，要將人生最精彩的歲月奉獻給心愛的故鄉高雄。

陳其邁競選主題曲暨MV《咱上愛的所在》12日在高雄馬玉山紅頂穀創穀倉咖啡舉行發表會，在歌手黃介辰帶唱下，陳其邁、路寒袖、競選發言人市議員林瑩蓉、穿著「相信高雄」T-shirt的競選團隊大家一同合唱《咱上愛的所在》主題曲，陳其邁也難得親自開嗓獻唱。

《咱上愛的所在》競選主題曲MV連結如下

https://www.youtube.com/watch?v=QCNkDvmHP8o&feature=youtu.be

《咱上愛的所在》

詞：路寒袖、曲：金田一

演唱：林宗興

製作：周恆毅

導演：大維希

我的心一直 攏佇遮

海對山 無論生份抑是熟識

咱攏是住佇上天所愛

高雄 這個美麗的所在

日頭上早靠岸的都市

金黃色的海湧聲

叫醒山 掀開雲的被單

伴奏出港都好心晟

有海的溫柔佮山的堅持

看我眼神汝著知影

鬥陣予我挺汝的所愛

招汝佮我完成咱的期待

我的心一直 攏佇遮（宛然每一工）

海對山 我一擺擱一擺徛出來

早落堅心擔起咱的未來

咱的情一直 攏佇遮（唱袂煞的歌）

海對山 無論生份抑是熟識

咱攏是住佇上天所愛

高雄 這個美麗的所在

Repeat

競選主題曲發表會後，陳其邁再趕往高雄三鳳宮文化樓，參加商圈後援會成立大會，大高雄38個商圈上百人聯合支持力挺陳其邁，會中陳其邁提出結合科技支付使用「高雄幣」，藉此刺激觀光及消費並提供回饋，未來人手一機在商圈或夜市就能輕鬆購物。

針對高雄鐵路地下化後的高雄車站前後站，陳其邁計畫將建構成1豎6橫的「高雄表參道」，整合打造高雄都會時尚場域，呈現全新風貌。

(中時 )