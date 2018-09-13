屏東》潮州泗林里長李振武 打造宜居社區拚連任

潮州鎮泗林里長李振武，今年底將再披戰袍參選，盼連任成功繼續他的理想，翻轉農村視野。（謝佳潾攝）

友善列印
中時

潮州鎮泗林里長李振武，從鐵路局退休後先是擔任社區營造協會總幹事，後在大家的期盼下當選里長，雖然角色不同但一路走來始終如一，打造宜居環境是他的終極目標，今年底將再披戰袍參選，盼連任成功繼續他的理想，翻轉農村視野。

16年前，李振武擔任社區營造協會總幹事時，便開始推動農村特色，企圖將家鄉的美展現在眾人面前，而以小葉欖仁出名的綠色隧道也為此而生，但因資源未能到位，泗林的美並沒廣為人知，仍是一處默默無聞的農村。

4年前，村民力推李振武參選里長，而他也不負眾望順利當選，且此後更是積極透過各種機會盼翻轉農村。他坦言，要翻轉農村命運實在不易，不僅有資源問題，人力整合也相當重要，當農村生氣蕭條時，要說服居民一同投入社區發展很難。

但也因他步步經營，在10餘年後遇上政府推廣農村再生計畫時，即能馬上上手。去年當屏東縣政府警察局認養潮州作為農村再生計畫後，他便積極與地方仕紳商談，藉此整合各種資源將泗林里打造成宜居舒適圈，不僅讓村民生活愜意，更讓遊客嚮往。

他強調，泗林里是相當有人文特色的地方，除有綠色步道外，還有三級古蹟朝林宮、林後四林平地森林園區等景點，加上地方耆老熱愛分享在地老故事、果農又賣力發展特色農作如黃金果，當這些點串聯起來時，泗林便是一處探訪老味道的秘境。

(中時 )

路寒袖14年後再創作競選主題歌 … 陳其邁推科技支付「高雄幣」 盼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。