屏東》潮州泗林里長李振武 打造宜居社區拚連任

2018年09月13日 07:19 中時 謝佳潾

潮州鎮泗林里長李振武，從鐵路局退休後先是擔任社區營造協會總幹事，後在大家的期盼下當選里長，雖然角色不同但一路走來始終如一，打造宜居環境是他的終極目標，今年底將再披戰袍參選，盼連任成功繼續他的理想，翻轉農村視野。

16年前，李振武擔任社區營造協會總幹事時，便開始推動農村特色，企圖將家鄉的美展現在眾人面前，而以小葉欖仁出名的綠色隧道也為此而生，但因資源未能到位，泗林的美並沒廣為人知，仍是一處默默無聞的農村。

4年前，村民力推李振武參選里長，而他也不負眾望順利當選，且此後更是積極透過各種機會盼翻轉農村。他坦言，要翻轉農村命運實在不易，不僅有資源問題，人力整合也相當重要，當農村生氣蕭條時，要說服居民一同投入社區發展很難。

但也因他步步經營，在10餘年後遇上政府推廣農村再生計畫時，即能馬上上手。去年當屏東縣政府警察局認養潮州作為農村再生計畫後，他便積極與地方仕紳商談，藉此整合各種資源將泗林里打造成宜居舒適圈，不僅讓村民生活愜意，更讓遊客嚮往。

他強調，泗林里是相當有人文特色的地方，除有綠色步道外，還有三級古蹟朝林宮、林後四林平地森林園區等景點，加上地方耆老熱愛分享在地老故事、果農又賣力發展特色農作如黃金果，當這些點串聯起來時，泗林便是一處探訪老味道的秘境。

(中時 )