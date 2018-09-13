「娘炮風」是韓流害的？韓媒：韓男重整潔、裝扮得體

2018年09月13日 08:01 旺報 潘維庭

近期大陸網路掀起關於男性氣質的大討論，對「小鮮肉」、「娘炮風」意見多多，還有網友覺得「娘炮風」盛行的源頭是韓國，韓媒表示，大多數的韓國男性注重外表整潔乾淨、裝扮得體，當做是一種基本禮儀，且韓國有義務役制度，何來「娘炮」一說？

海外網12日報導，這場爭論引起外媒注意，BBC稱，中國的「小鮮肉」男明星，近年來一直是大眾熱捧的對象，但這些長相秀氣、打扮精緻的男偶像，近來卻遭來罵聲，網友抨擊他們畫眼線，抹眼影、塗口紅、染頭髮，沒有男子氣概，挨批「娘炮」、「男女不分」，上央視會帶壞小孩，「少年娘則國家娘」。

由於有網民認為，韓國輸出的偶像文化是這一現象的原因，但韓國《亞洲經濟》稱，韓語把長相陽光、青春帥氣的男生是稱為「花美男」，同時，韓國實行義務兵役制，很多韓國人認為只有服役完才是「真正的男人」，何來「娘炮」一說？

韓媒舉例，不久前閉幕的俄羅斯世界盃上，韓國隊門將趙賢祐，因為在90分鐘的比賽中髮型紋絲不亂、皮膚白皙，十分搶眼，但正是他在比賽中屢屢製造神撲，為韓國隊解圍；日本體育界「花美男」羽生結弦，也是為國爭光的英雄。

報導指，普通的韓國男性，不管是在校園、職場或大街上，都重視外表整潔、裝扮得體，當做基本禮儀，若把愛乾淨、重視外表也看成「娘炮」，那可能大部分韓國男性都得被冠上這一名號。

(旺報 )