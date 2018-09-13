「娘炮風」是韓流害的？韓媒：韓男重整潔、裝扮得體

友善列印
旺報

近期大陸網路掀起關於男性氣質的大討論，對「小鮮肉」、「娘炮風」意見多多，還有網友覺得「娘炮風」盛行的源頭是韓國，韓媒表示，大多數的韓國男性注重外表整潔乾淨、裝扮得體，當做是一種基本禮儀，且韓國有義務役制度，何來「娘炮」一說？

海外網12日報導，這場爭論引起外媒注意，BBC稱，中國的「小鮮肉」男明星，近年來一直是大眾熱捧的對象，但這些長相秀氣、打扮精緻的男偶像，近來卻遭來罵聲，網友抨擊他們畫眼線，抹眼影、塗口紅、染頭髮，沒有男子氣概，挨批「娘炮」、「男女不分」，上央視會帶壞小孩，「少年娘則國家娘」。

由於有網民認為，韓國輸出的偶像文化是這一現象的原因，但韓國《亞洲經濟》稱，韓語把長相陽光、青春帥氣的男生是稱為「花美男」，同時，韓國實行義務兵役制，很多韓國人認為只有服役完才是「真正的男人」，何來「娘炮」一說？

韓媒舉例，不久前閉幕的俄羅斯世界盃上，韓國隊門將趙賢祐，因為在90分鐘的比賽中髮型紋絲不亂、皮膚白皙，十分搶眼，但正是他在比賽中屢屢製造神撲，為韓國隊解圍；日本體育界「花美男」羽生結弦，也是為國爭光的英雄。

報導指，普通的韓國男性，不管是在校園、職場或大街上，都重視外表整潔、裝扮得體，當做基本禮儀，若把愛乾淨、重視外表也看成「娘炮」，那可能大部分韓國男性都得被冠上這一名號。

(旺報 )

木炭放後座一整夜　溫州女隔天一… 陸女大生日本民宿亂扔垃圾 挨批…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。