新北》傳承丈夫20年經驗 汐止里長打造乾淨社區拚連任

2018年09月13日 07:19 中時 宋原彰

汐止新昌里長林碧霞的丈夫是在地20年資歷的老里長，丈夫因病過世後，由她接手，並致力於里內環境衛生改善，今年更獲選為新北市特優里長。平時相當注重里內環境衛生的她表示，里內目前最大的問題，就屬車站流浪漢眾多和拾荒老人亂丟垃圾。

林碧霞說，汐止車站橋墩下的廣場長期有流浪漢群聚，影響市區的環境衛生，原本向鐵路局建議該廣場由她負責，做整潔、美化和安裝老人健身器材，想不到遭附近里長和區公所反對，除了經費問題，公所認為責任屬鐵路局，讓她相當氣憤。

因為里內有資源回收站，林碧霞不滿地表示，許多拾荒老人不知道回收站不收紙杯、紙餐盒等紙製品，等到他們撿完，發現不能變賣，就隨手扔在路邊，讓她必須每天早上沿街撿垃圾，帶回自己家中一併處理，相當累人，「貼什麼標語都沒有用，最後只能警告他們衛生所要來抓了。」

目前林碧霞希望在任內完成新昌活動中心的改建。先前活動中心被爆出氯離子過高，俗稱「海砂屋」，封閉一年多後，於七月全面拆除，但建造工程已流標一次，至今仍未動工，讓她相當擔憂「中心拆除後，里內巡守隊都沒有工作站，就連老人也沒了休閒中心。」擔心一拖再拖，影響里民權益。

林碧霞也為里上租借到場地舉辦「老人共餐」，每個星期三由她出經費，和70位里內老人共同分享素食餐。她的認真態度，連汐止區公所主任秘書林明玲都說，「真的超認真的，雖然她的里很大，但環境整潔維持的非常好。」

(中時 )