陸女大生日本民宿亂扔垃圾 挨批「行害國之事」

2018年09月13日 07:57 旺報 潘維庭

陸媒報導，3個19歲的大陸女大學生，透過一家國際訂房網訂購了一間日本民宿，入住時間是今年9月5至10日，離開時將大量垃圾扔在房間，事後民宿老闆將租客亂扔垃圾的情況投訴到訂房網平台，並向3人索賠清潔費用，3名女大生的行逕引發大陸網民批評，陸媒更稱，做出這種缺德事的民眾絕非什麼「愛國」之舉，而是「害國不淺」。

入住前後的對比圖片可見，短短5天時間，原本整潔乾淨的民宿，只見滿地垃圾，處處弄髒，椅子被放在馬桶上、衛生棉丟在洗衣機蓋上，裝液體的塑膠瓶放在電磁爐煮鍋中；用過的餐具、包裝食品的紙盒塑膠袋、飲料瓶罐、餐巾紙堆滿了廚房流理台，窗簾桿被拽下，各種線纜全被拉了出來，髒內衣、內褲丟棄一地。

由於民宿主人與這3個女大生溝通時，溝通截圖顯示，當事人「覺得自己根本就沒錯」，「還覺得自己很愛國」，引發曾在該民宿住宿過的陸客驚呼，詫異這個異常整潔的民宿遭到了什麼樣的「洗劫」。

光明網微信公眾號12日評論，「大凡做出缺德之事的人，尤其是在異域、又尤其是在日本，總是要祭出愛國說詞」，就像前兩年有人在日本飯店住宿，開著水龍頭任水流淌，還在社交媒體「自曝其醜」，美其名曰「愛國」，但這樣的「愛國」，實是害國，而且害國不淺。正如上述民宿主的情況被曝光後，已有其它日本民宿主，已經表示要慎租房間給中國人。

(旺報 )