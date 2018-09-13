美電磁炮突破關鍵技術 上艦測試之日不遠

2018年09月13日 00:03 中時電子報 盧伯華

美國海軍電磁炮試驗

近日美國海軍研究學會新聞網(USNI)披露了美海軍電磁炮研究的最新進展，顯示美軍電磁炮研究已獲得關鍵技術突破，「身管壽命已經做到比常規火炮還好」。專家分析，這款新型武器最近可能上艦進行測試。

陸媒《科技日報》報導，美國未來大型水面作戰船艦將可能會裝設電磁炮，目前既獲得技術突破，未來可能會進行上艦測試。因為陸上試驗相對較為單純，但艦上環境更為嚴苛，需要解決更多技術上的難題。

美國海軍電磁炮實驗裝置。（圖／美國海軍官網）

美國海軍電磁炮試驗中拍攝的電磁炮彈畫面。（圖／美國海軍）

報導引述《中外艦聞》主編、軍事評論員呂田豐的話說，上艦測試有幾大難題：一是電磁炮體積和重量龐大，包括一整套電壓、電容等設備，需要通過優化設計，縮小體積、減輕重量；二是耗電量巨大，軍艦電力供應緊張，美海軍正在研製的電磁炮可以通過超級電容儲存部分電能，在發射時集中釋放，但實戰中往往需要連續發射，這既會增加電容工作負載，也會對艦艇造成較大的電力供應壓力，從而限制電磁炮射速；三是火控問題難解決，美海軍研製的32兆焦電磁炮射程為150—200公里，初速度太高，一般電子元器件無法承受發射過載，美海軍為此正在研製超高速炮彈(HVP)；四是現有炮塔伺服機構難以滿足要求，電磁炮炮管是沉重的超導磁體，常規火炮的伺服機構無法滿足電磁炮旋轉、俯仰等調節要求，需要重新研製炮塔伺服機構；五是散熱量大，電磁炮炮口初速高，炮彈與身管摩擦產生巨幅熱量，冷卻問題十分嚴峻。

美國陸軍也開始加快研究電磁砲。(圖/通用原子)

「為此，美海軍為電磁炮研製確立了多條技術標準。」呂田豐表示，美海軍研究辦公室研發電磁炮時，制定的主要目標包括炮口動能達到32兆焦，體積和重量能夠置於驅逐艦上，身管壽命超過1000發，射速超過10發/分等。海軍研究辦公室在炮口動能達到要求後，通過增加電容的能量密度，改進封裝方式等多種手段減少電磁炮的尺寸和重量，在炮口動能和體積方面都已經基本滿足了最初的設計目標。

呂田豐表示，近年來應用先進材料後，海軍研究辦公室又解決了電磁炮的炮口燒蝕問題，達到了其計劃的超過1000發身管壽命指標，甚至可能已經做到了不輸於MK-45 Mod 4型127毫米艦炮1500發的水平。之前，海軍測試的電磁炮沒有安裝冷卻系統，因此只能在打完3發炮彈後令其自然冷卻，新測試的電磁炮據說已經安裝了冷卻系統，美相關專家認為2018年年底前能達成其10發/分鐘的射速目標。

「美電磁炮上艦測試的技術時機或將成熟。」呂田豐表示，美海軍電磁炮研製一波三折，開始計劃研製射程高達450公里，炮口動能達到64兆焦的電磁炮，後因技術原因改為32兆焦，研製過程中多次宣稱將上艦測試，卻都被擱置。現在看來，美海軍即將解決電磁炮上艦的所有關鍵技術問題，完成上艦前的技術準備，按照美海軍電磁炮的發展規劃，上艦測試之日已經不遠。

(中時電子報)