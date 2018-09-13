這幾招極度放電小心機！擁有天生美腿成為目光焦點

2018年09月13日 10:00 中時電子報 綜合報導

牛仔褲一直是叛逆時尚的代表之一，隨著各大品牌開始為牛仔褲量身打造之後，這種由美國發展20世紀時尚單品，已經成為每個女孩的衣櫥裡不可或缺的品項之一，甚至擁有百條牛仔褲，也不讓人意外。而秋冬時期更是牛仔褲的重點穿搭季節，想讓穿著不NG，把握兩個重點，選擇充份展現腿的曲線美的布料以及讓腿更細長的剪裁，就能打造出搶鏡的目光焦點！

牛仔褲的風潮，當然也吹進了亞洲市場，Uniqlo推出的牛仔褲除了以剪裁作為主打，舒適度也是大升級，整件布料更是與世界知名牛仔布廠商KAIHARA合作，創造出適合混搭且同時展現出腿部曲線的牛仔褲，助長每位女生的「天生美腿」。

日本知名女星中村杏穿著Uniqlo推出的高腰煙管褲牛仔褲。/圖片來源：Uniqlo官網。

Uniqlo推出的特級彈性牛仔褲以及高腰煙管褲兩種牛仔褲：特級彈性牛仔褲，採用特級布料，穿著貼身不緊繃之外，修身的剪裁盡現你的美麗腿型。而高腰煙管褲，以窄管直筒作為設計，讓腿型更佳筆直，且同時把握秋冬穿著「展現腿型」及「細長修飾」的重點。

Uniqlo高腰煙管褲，中村杏篇。/來源：Uniqlo官網。

以下我們以藝人曾之喬近期的幾張生活近照，詮釋初秋的混搭穿著：

下午時段-休閒剪裁風

雖然已入秋，天氣稍微沒這麼酷熱，但是下午出門還是會被太陽曬得昏頭，在悶熱的天氣下，曾之喬忙裡偷閒，要與姐妹淘來杯下午茶約會，更必要注意整體的舒適度同時一展優美腿型，以特級彈性牛仔褲+小背心與針織小外套，用甜美風來完勝全場！！

以特級彈性牛仔褲+小背心與針織小外套，喬喬用甜美風來完勝全場。/圖片來源：截自喬喬IG照片。

傍晚時段-個性逛街風

以逛街為導向，個性穿著為主，曾之喬想成為個性甜妞，白襯衫+帽子已經是基本款示，搭配特級彈性淺色系的牛仔褲讓整體視覺搭配更加清爽又顯率性俐落風格，同時展現出修身的漂亮腿型，讓比例更顯修長，喬喬也愛不釋手在鏡子前拍個不停。

喬喬搭配特級彈性淺色系的牛仔褲讓整體視覺搭配更加清爽又顯率性俐落風格。/圖片來源：截自喬喬IG照片。

白天時段-時尚自信風

天氣轉涼時，喬喬隨手從衣櫃中穿搭素色高領上衣配上牛仔外套的率性風格，搭配展現腿部線條刷破造型的深色高腰煙管牛仔褲，簡單俐落的都會時尚風格立刻成為網友時尚穿搭的目光焦點，有種美叫做自信美，有種百搭叫做Uniqlo牛仔褲!

搭配展現腿部線條刷破造型的深色高腰煙管褲，都會時尚風格立刻成為網友目光焦點。/圖片來源：截自喬喬IG照片。

若你也想跟我一樣利用牛仔褲的小心機，來製造出好心情與好身形，那就去Uniqlo試穿看看吧！

(中時電子報)