律師說法》男上網「找圓妹價錢密聊天」 怨：碰都沒碰到罰9萬

2018年09月13日 00:01 中時電子報 張國欽 文／聯晟法網、編輯／

張姓男子以暱稱「找圓妹價錢密聊天」上網，被警方查獲，張男辯稱只是想找「身材圓潤」的女性聊天；新北地院合議庭認定，張男就是想找援交妹，依違反兒童及少年性交易防制條例將他判刑3月定讞。26歲張男昨受訪說，他連「碰都沒碰到」就要繳9萬元易科罰金，實在有夠冤。

判決書指出，去年12月17日下午，警方巡邏發現張男以「找圓妹價錢密聊天」登入「UT北部人聊天室」，警員佯裝「A妹」與張男攀談說：「ㄋ找妹ㄇ」，張猴急問：「跟我講身高比例跟上圍？」警員回說：「34、34C，ㄋ給多少快說！」張男即開價說：「2.5K 2H 2S OK？」。

檢方依妨害風化罪將張男起訴，聲請簡易判決處刑；法官認為，張男暱稱「圓」字與援交「援」字同音，並後接「價錢密聊天」等字，足以引發性交易聯想，判他有罪。

張男上訴喊冤說，只是想找身材圓潤的女性聊天，不一定會聊到金錢；張並責怪警方陷害教唆。

法官認為，電腦輸入法目前以注音輸入法最為簡便普遍，網路使用者為求快速，此種特殊網路用字已逐漸約定俗成。法官表示，現今「援交」一語，社會大眾均認識此為「性交易」暗語，不會誤為「援助邦交」，而「圓、援、元」等字眼在網路次文化上，已有傳遞性交易訊息之意；且張男以該暱稱登入於網路時，即已構成犯罪，警方並無違法。

法律教室： 兒童及青少年性交易防制條例之立法係為防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件為目的，惟人們卻常因網路上無觸犯意圖的搭訕行為而不慎觸法，直到警方登門到訪才暸解到事態的嚴重。 本案中，張男堅稱自己連對方的人「碰都沒碰到」，卻被認為自己渉嫌援交而違法，甚表不解及不滿，惟因兒童及青少年性交易防制條例[$301875$]第29條之規定：以電腦網路散布或刊登引誘、媒介促使人為性交易之訊息，即成立本罪。

又法條中訂有「足以」「引誘」「暗示」「足以促使」等字眼，其定義未明，給予執法人員有任意解釋或適用法律的裁量空間，致使只要在網路論談中，出現形似的文字內容，就有可能被網路警察認定為暗示交易金額的性交易嫌疑犯，當出現與「援交」的「援」字同音的「原」、「元」、「圓」等....就可能被擴大認定為暗示「援交」的情形。

兒童及青少年性交易防制條例[$301875$]第二十九條 以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體，散布、播送或刊登足以引誘、媒介、暗示或其他促使人為性交易之訊息者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。 社會秩序維護法[$301608$]第八十條 有下列各款行為之一者，處新臺幣三萬元以下罰鍰： 一、從事性交易。但符合第九十一條之一第一項至第三項之自治條例規定者，不適用之。 二、在公共場所或公眾得出入之場所，意圖與人性交易而拉客。

(中時電子報)