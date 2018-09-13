填補「光輝」不足 印度急需採購疾風戰機與S-400飛彈

2018年09月13日 04:01 中時電子報 李靖棠

據印度時報（Times of India）報導，為強化軍備實力、抵禦鄰近的中國大陸與巴基斯坦，印度軍方近年來補強添購戰機和飛彈系統的訂單，可是吸引了大批軍火商爭相示好。繼洛克希德馬丁（Lockheed Martin）宣布在印度設廠製造F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機翼後，印度軍方日前正式向法國派出飛行員受訓，期望能在明年（2019）完成疾風戰機（Rafale）的交付，並繼土耳其之後、慎重考慮向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統（S-400 Triumf）。

Watch: Indian Air Force chief BS Dhanoa backs Rafale deal

空軍總司令達諾上將（BS Dhanoa）受訪時表示，「為防禦逐步增強的威脅，並填補與巴、中兩國的軍事差距。雖然政府大力投資研發國產光輝戰機（Tejas），但仍需疾風戰機編入後，才能讓空中戰力更為完善。」對於兩個鄰居，達諾憂慮地指出，「巴基斯坦擁有20個戰機中隊，包含升級版的F-16、以及與大陸合作研發的梟龍戰機（JF-17）；而大陸空軍則有至1,700架現役戰機，無論在數量或性能上，都遠比我們更為堅強。」

慶祝衛國戰爭勝利68週年閱兵式上，俄羅斯s－400導彈發射車駛過紅場。（圖/新華社）

印度的輕型戰鬥機計劃（Light Combat Aircraft）最早能追溯回1969年，引入法國達梭航太（Dassault）作為技術顧問，2001年製造出首架試飛機，成功試飛後，時任總理阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊便正式將輕型戰鬥機計畫的戰機命名為「Tejas」，在梵語意思中是指「光輝」（Radiance）。除了空軍外，光輝也同時研發海軍艦載機版本，並於2015年首架光輝戰機交付空軍。

印度國產「光輝」戰機即將登上超日王號航母甲板試飛。（圖/美聯社）

機身很大程度參考幻象2000（Mirage 2000）的設計，採用無水平尾翼的大三角翼設計，使飛機擁有優秀的短距起降能力。屬於單座型設計，最高飛行速度可到達1.6馬赫、最大飛行距離為3,000公里。機身裝有一門23釐米的GSh-23機炮、並擁有8個導彈掛載點，可掛載空對空、空對地導彈或炸彈。

巴基斯坦空軍現役的梟龍戰機。（圖/巴基斯坦國防部）

至於俄規的S-400防空飛彈系統，是由金剛石中央設計局（Almaz Central Design Bureau）研發製造，此系統同時擁有3種不同射程的防空導彈，包括遠程、中程和近程三種。S-400系統的雷達最大探測距離有600公里，交戰期間能同時追蹤300個目標物、對其中72個瞄準鎖定，並對其中36個目標進行攻擊，開機至備戰狀態僅需3分鐘時間。

巴基斯坦空軍現役F-16戰機參與紅旗軍演。（圖/美國空軍）

土耳其為了這套系統，不惜與川普（Donald Trump）槓上、倘若印度也堅持購買，華府與國會是否再次出手干預、甚至影響洛馬與波音（Boeing）等美商搶佔訂單的「可能性」，都將成為未來軍售新聞的一大焦點。

(中時電子報)