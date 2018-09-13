李家同批科技部：為何超過35歲 就不能主持高額補助研究？

2018年09月13日 00:02 中時電子報 林郁庭

科技部掌管我國有關科學技術發展的最高主管機關，負責推動國家科技發展、支援學術研究等，暨南大學前校長、資訊科學家李家同卻對科技部有所疑問，他在個人臉書上發表看法，質疑「為什麼過了三十五歲就不能做偉大的研究？」

李家同表示，最近收到科技部的來信，說科技部推出「愛因斯坦計畫」，這個計畫的主持人研究補助費最高是三萬元，研究經費可以到達五百萬。李家同說，「我這一輩子也沒有夢想過能有五百萬的研究經費！」但他同時也對研究計畫限制感到奇怪，這種計畫只能由年輕學者擔任主持人，主持人的年齡不得超過三十五歲，換句話說「只要年齡是三十六歲以上，就不能申請這種偉大的研究了」，這實在令李家同大感不解。

他表示，在過去，政府有鑑於年輕教授不容易得到國科會的補助，所以為年輕教授訂立特別辦法，使他們在申請計畫補助時，不會和那些極有經驗的老教授相競爭，這種做法是對的。可是在過去，從來沒想過只有35歲以下的年輕教授可以申請高額的補助經費。

李家同舉例，很多偉大的科學家，在很年輕的時候就有偉大的創見，像是愛因斯坦就是其中之一。但是李家同認為，不能說年紀大的人不可能有創見的，他舉出「法拉第在四十一歲正式提出有關induction的理論，傅立葉在五十六歲正式提出Fourier Transform，Andrew Wiles在四十二歲證明了費馬最後定理，牛頓在四十五歲發表了Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica，六十二歲時又才發表了Optiks」等例子反駁。

李家同感嘆，過了三十五歲，仍然是可以做好的研究，很多研究要很長的時間才會有好的結果，而且很多年長的學者對學術領域有更深的了解，所做出的研究也會更好。李家同說，如果認定只有三十五歲以下的教授值得高額的補助，因為只有他們才會有創意，他批「那科技部是不是乾脆不給任何三十六歲以上的教授任何補助，反正他們是不可能有創見了」。

很多年長的教授，對該限制都很感慨，他們很好奇這些「愛因斯坦教授」到底在做什麼樣的研究，而且這些研究為什麼只有三十五歲以下的人才能做？

李家同指出科技部的辦法裡，愛因斯坦計畫的主持人只要有助理教授的資格就可以了，「這當然也使我感到很納悶，因為我們政府給一位教授很多錢，一定是因為這位教授已經在學術上有很大的成就，可是如果你有很偉大的成就，大概不會仍是一位助理教授吧。」

他最後由衷希望科技部能夠解釋為什麼年齡超過三十五歲的學者不能得到這個高額的補助，更希望「科技部能夠公開這些愛因斯坦計畫，讓大家看看這些到底是什麼樣的計畫」。

(中時電子報)