李家同批科技部：為何超過35歲 就不能主持高額補助研究？

李家同批科技部：為何超過35歲 就不能主持高額補助研究？ （資料照 季志翔攝）

友善列印
中時電子報

科技部掌管我國有關科學技術發展的最高主管機關，負責推動國家科技發展、支援學術研究等，暨南大學前校長、資訊科學家李家同卻對科技部有所疑問，他在個人臉書上發表看法，質疑「為什麼過了三十五歲就不能做偉大的研究？」

李家同表示，最近收到科技部的來信，說科技部推出「愛因斯坦計畫」，這個計畫的主持人研究補助費最高是三萬元，研究經費可以到達五百萬。李家同說，「我這一輩子也沒有夢想過能有五百萬的研究經費！」但他同時也對研究計畫限制感到奇怪，這種計畫只能由年輕學者擔任主持人，主持人的年齡不得超過三十五歲，換句話說「只要年齡是三十六歲以上，就不能申請這種偉大的研究了」，這實在令李家同大感不解。

他表示，在過去，政府有鑑於年輕教授不容易得到國科會的補助，所以為年輕教授訂立特別辦法，使他們在申請計畫補助時，不會和那些極有經驗的老教授相競爭，這種做法是對的。可是在過去，從來沒想過只有35歲以下的年輕教授可以申請高額的補助經費。

李家同舉例，很多偉大的科學家，在很年輕的時候就有偉大的創見，像是愛因斯坦就是其中之一。但是李家同認為，不能說年紀大的人不可能有創見的，他舉出「法拉第在四十一歲正式提出有關induction的理論，傅立葉在五十六歲正式提出Fourier Transform，Andrew Wiles在四十二歲證明了費馬最後定理，牛頓在四十五歲發表了Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica，六十二歲時又才發表了Optiks」等例子反駁。

李家同感嘆，過了三十五歲，仍然是可以做好的研究，很多研究要很長的時間才會有好的結果，而且很多年長的學者對學術領域有更深的了解，所做出的研究也會更好。李家同說，如果認定只有三十五歲以下的教授值得高額的補助，因為只有他們才會有創意，他批「那科技部是不是乾脆不給任何三十六歲以上的教授任何補助，反正他們是不可能有創見了」。

很多年長的教授，對該限制都很感慨，他們很好奇這些「愛因斯坦教授」到底在做什麼樣的研究，而且這些研究為什麼只有三十五歲以下的人才能做？

李家同指出科技部的辦法裡，愛因斯坦計畫的主持人只要有助理教授的資格就可以了，「這當然也使我感到很納悶，因為我們政府給一位教授很多錢，一定是因為這位教授已經在學術上有很大的成就，可是如果你有很偉大的成就，大概不會仍是一位助理教授吧。」

他最後由衷希望科技部能夠解釋為什麼年齡超過三十五歲的學者不能得到這個高額的補助，更希望「科技部能夠公開這些愛因斯坦計畫，讓大家看看這些到底是什麼樣的計畫」。

(中時電子報)

屏東監獄附設外役分監創全國首例…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。