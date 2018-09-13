女大生洗澡洗一半 室友竟想放男友進廁所...

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

一名女大生在《Dcard》發文表示，最近一位合租房子的女室友A，在原PO正在洗澡的時候，A女試圖開廁所門讓自己的男友進廁所解放，原PO強調，雖然有浴簾隔開，但自己是全裸狀態，室友A女舉動，讓她非常不能接受。

她說，平時室友相處上也都沒有什麼問題，大家每天都很開心，但A女最近交了男朋友，他偶爾會帶男友回租屋處，由於她們並非一人一間房間，因此多少會讓室友感到不便，後來她們三個人請A盡量不要帶男友回家，如果要帶也希望A可以先告知，而最近她比較少帶男友回家了。但就在前幾天，原PO正洗澡，沒多久就聽到A女敲著門說：「我男朋友想上廁所很急，他可以上來一下嗎？」。當下原PO就回說：「痾...好啊，但可能要等一下喔，我才剛進去洗而已」。A女接著說:「可是他很急耶，你等下喔，你待在裡面不要動就好...」

然後原PO就聽到很像在開門的聲音，原PO表示：浴室是喇叭鎖，平常四個女生急著上廁所 都會拿硬幣直接轉開進來，但是讓他男朋友進來也太不對了吧!!??

原PO當時馬上關掉水大喊：「不要喔，你不要開門，他如果很急的話，我現在穿衣服出去，讓他進去上」。A女才說:「好啦，你快一點喔」。然後原PO當下就趕快穿衣服，讓A的男友進去上廁所才結束，事後原PO跟其他室友抱怨，她們也覺得A不應該這樣的。

網友看完紛紛表示這樣不行，太不尊重人了，「這不行，我覺得太扯了」、「住一起是友情毀滅的開始~」、「是有多急忍一下都沒辦法膀胱沒力喔」。

(中時電子報)

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