反年改衝立院不罰 吳斯懷讚法官有風骨

2018年09月13日 00:24 中時電子報 丁世傑

今年4月25日針對民進黨政府不顧退伍軍人長期請願抗議，打算在立法院使用多數暴力強行通過「陸海空軍軍士官服役條例」修正案，「八百壯士」依法申請路權及集會遊行，齊聚立法院周邊請願，其中48名參加活動民眾被台北市警中正一分局依社會秩序維護法移送法院行政裁處，台北地院認為，人民在任何場所行使請願權，難免對場所的秩序產生影響，國家應給予最大限度的維護，裁定全部不罰。

對此，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷表示，給台北地院法官一個尊敬的掌聲，法官做到法律人應有的風骨：「我心如秤，政治止步」。他也請大法官們午夜夢迴時，傾聽內心的呼喚，認真看看我們提出的釋憲聲請書內容，做出公正合理的憲法解釋。

吳斯懷指出，軍人權益有憲法明文律定，立法院修訂《陸海空軍軍官士官服役條例》不可以抵觸憲法，是非常基本的法律常識。憲法增修條文第10條第9項明文規定「國家應尊重軍人對社會之貢獻，並對其退役後之就學、就業、就醫、就養予以保障」，而《陸海空軍軍官士官服役條例》的修正，有多處明顯違反憲法規定。

吳斯懷強調，法律不為政治服務，不為政黨效命，憲法尊嚴必須維護，法秩序的穩定是國家生存發展的根基，必須確保；如同軍隊國家化一樣，軍人服膺憲法，捍衛中華民國，不會為政黨效命，更不會為台獨而戰。

(中時電子報)