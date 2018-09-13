公然勾引花邊教主 「這位明星」對嗆死侍沒在怕

2018年09月13日 03:47 中時 潘鈺楨

萊恩萊諾斯（左）現身力挺老婆布蕾克萊芙莉。（CatchPlay提供）

布蕾克萊芙莉身穿Bottega Veneta 2018秋冬女裝。（Bottega Veneta提供）

布蕾克萊芙莉身穿Bottega Veneta 2018秋冬女裝。（Bottega Veneta提供）

由「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和《歌喉讚》女星安娜坎卓克（Anna Kendrick）主演的懸疑新片《失蹤網紅》於美國時間10日晚間在紐約現代藝術博物館（MoMA）舉辦盛大首映會。布蕾克穿著Bottega Veneta 2018秋冬女裝絲絨麂皮大衣以及雙排扣夾克與混毛長褲，帥氣為新電影做宣傳。剛於9日歡度結婚六週年紀念日的「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）當然沒缺席，現身為愛妻布蕾克萊芙莉力挺站台。

被問到這次在《失蹤網紅》中飾演一名氣場強大又大膽狂野的時尚貴婦，布蕾克萊芙莉說：「這個角色可以說就是個瘋女人，想講什麼就講什麼，講話刻薄又愛喝酒，跟我本人太不一樣了，所以演起來很有趣。」

與布蕾克萊芙莉在《失蹤網紅》展開「女性撕逼大戰」的安娜坎卓克則很期待電影上映，她說這部電影絕對會讓觀眾既驚訝又驚喜，「觀眾可能看了預告會以為自己知道電影在演什麼，但進戲院才會發現，一切都跟你想得不一樣。」被萊芙莉評為「女版萊恩雷諾斯」的安娜坎卓克也在首映會上再度對正牌死侍嗆聲，她開玩笑說：「萊恩的確是有錢有勢又有魅力的男人，但我會讓他知道布蕾克還是能有不同選擇的！」

身為台灣女婿的亨利高汀（Henry Golding）攜太座羅愛英（Liv Lo）甜蜜出席，亨利高汀戲中周旋在兩名狠女人之間，他打趣說自己應該是最「正常」的角色，他說：「這部電影充滿轉折，懸疑又有趣，每個角色都很難說是好人還是壞人。」亨利高汀近期因主演兩部好萊塢大片，成為目前最炙手可熱的亞洲男星，嘗到一夕暴紅滋味的他謙虛表示，他對於一切感恩惜福，「但我會一直提醒自己要保持本性。」

《失蹤網紅》描述人氣部落客史蒂芬妮（安娜坎卓克 飾）和艾米莉（布蕾克萊芙莉 飾）因為育兒而成為閨蜜，無話不談的她們其實對彼此都藏有暗黑祕密，史蒂芬妮以為自己深知艾米莉的一切，卻在艾米莉失蹤之後才驚覺，艾米莉根本是一團謎。史蒂芬妮四處尋找好友的下落，卻爆出驚人的祕密，友誼、愛情、失蹤竟然都不是這麼簡單，忌妒、背叛、謊言、真相在一夕之間爆發。電影14日在台上映。

(中時 )