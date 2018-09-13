影）桃園煉油廠凌晨火光照亮夜空 居民憂：是不是該要跑了？

桃園煉油廠煙囪凌晨噴火球，當地居民驚慌不已。（圖取自臉書《爆料公社》）

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中時
、中時電子報/
桃園煉油廠傳出火光，市民擔憂爆炸重演。（葉臻翻攝）
桃園煉油廠火警證實是誤報。（消防局提供）
（翻攝自臉書《爆料公社》）

以為失火！桃園煉油廠13日凌晨1點多傳出火警，消防人員到場後證實桃煉廠是因台電兩次斷電，造成煉油廠內燃油塔燃燒多餘油氣，並非發生火警，僅是虛驚一場。

桃園煉油廠今年初發生爆炸，造成不少居民恐慌，13日凌晨又再度傳出熊熊火光，不少網友以為爆炸事件重演，直說這是「桃園日常」，開玩笑要市民「快逃」、「這裡還能住人嗎」、「桃園為什麼一直發爐」、「鄭文燦又要直播了嗎」。

消防人員趕到現場後發現僅是誤報，目前警戒中不需支援，經詢問台電斷電原因，台電回覆在凌晨12點36分由台北至新竹段特高壓電路無預警降壓，原因還不明，現已恢復正常供電，桃煉廠預估燃燒塔還需1至2小時的燃燒油氣的狀況，方能將油氣排除。

桃園市南崁中油煉油廠今天（13日）凌晨突然煙囪冒火的狀況，高聳煙囪不斷噴出火花，將夜空照亮有如白晝，桃園當地和大台北都出現跳電，煉油廠附近居民不知道究竟發生何事，驚慌地在臉書《爆料公社》貼文詢問「咱們是不是應該要跑了？」

南崁的中油煉油廠煙囪間歇性噴火，火光直接照亮整片桃園的天空，不少台北的網友更是直接目睹天空的亮光，連陽明山上都可以清楚看到火光。桃園市消防局已經派遣多輛消防車前往了解。

Hank Huang私訊爆料公社表示，桃園煉油廠因桃園電壓突然下降，造成製程工廠跳機停車，製程中氣體緊急由燃燒塔排出燃燒。不過，就是什麼原因，需等相關單位說明。

凌晨1時許，現場原本支援的多輛消防車已經陸續離開煉油廠，只留下當地轄區消防隊車輛，持續在現場警界。

(中時 )

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