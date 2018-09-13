專訪／鍾瑶「恢單」快一年：上天會幫我找到更好的！

2018年09月13日 04:19 中時 林淑娟

鍾瑶單身也自在。（粘耿豪攝）

鍾瑶。（粘耿豪攝）

鍾瑶在《替身》飾演帥T倪可。（資料照）

鍾瑶以同志電視電影《替身》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎，一年多前她宣傳該作品時，還與影帝前男友吳慷仁熱戀ing，《替身》之後，她演藝之路走得順遂，但那一段愛情卻已劃下句點。「恢單」近一年的她接受專訪時說，過去從沒單身這麼長的一段時間，「我不是還沒走出來，而是發現原來單身這麼舒服！」

比起一年前的鍾瑶，現在的她更懂得愛自己，「我不認為有談戀愛、有對象的人，會比自己一個人好。這是我這段時間的體會！雖然失戀了、單身了，但我永遠相信，上天會幫我安排好歸宿，幫我找到更好的」！

在成為演員之前，鍾瑶做了10年模特兒，「我是一個注重內在、希望靠腦袋工作的人，沒有想要靠外表，當時卻一直覺得那是一份很花瓶的工作，雖然這樣想很不對，知道模特兒也是不容易的工作，但對我來說，成就感很有限，常拍照拍到一半想睡覺、覺得好無聊」，所以擔任模特兒的同時，她同時做喜歡的設計、畫畫，「就是不希望只靠做模特兒養活自己」。

直到誤打誤撞成為演員，拍電影《白蟻》那一年，28歲的她慎重其事選了一個時間點宣布退休：「我不拍了！」正式告別模特兒生涯！「我已經做了10年，雖然它沒有帶給我成就感，但我感謝它帶著我環遊世界，讓我維持該有的生活經濟能力，只是我無法再為這件事努力了」。

不過做為演員，鍾瑶眼睛發亮地說：「我相信身為演員，我有一天也會出現倦態期，但現階段我充滿熱忱，遇到新角色就很興奮。對這件事，我仍有所期待！」

入圍後，她感謝了導演周美玲和一手帶大她的姑姑，直到導演提醒她：「妳都沒有謝謝妳自己！」她才為自己開心了一下下，「能入圍對我來說，好像拿到一場重要晚宴的門票，對我是肯定也是回饋，當看到努力的作品有了成果、專業被重視，那種感覺真的很好」，「雖然得獎是很多演員的夢想，但得獎卻不是我當演員的人生目標」。學服裝設計出身的她，現在最期待的只是開心想著典禮要穿什麼？趴踢會不會很好玩？

鍾瑶笑說，入圍金鐘後，她因為好奇「我到底哪裡被欣賞了」，又重新看一次《替身》，「現在再看，覺得有點害羞，也覺得那個倪可不是我，這應該代表我塑造的角色成功了吧」。她當時為「倪可」剪了有史以來最短髮，拍攝前分別在北京、台灣各特訓半個月，學習柔道、武術、散打、拳擊，「從北京訓練回來時，整個膝蓋、大腿、手肘全都是瘀青，拍攝時危險武打動作都有準備替身，但因為我選擇自己來，統統沒派上用場，最後是替身跟我說：給我機會表現、別搶我飯碗吧！」

其實《替身》之前的八個月她完全沒工作，挫折感很大，但仍正能量看待，「可能自己還有些地方沒做好、氣場還沒到，如果時間到了，老天就會賜給我力量」。當時唯一的解決方式，就是好好過生活、好好儲備能量，照舊在她的咖啡廳工作，也一樣出去玩、旅行，幫自己的人生找備案。

(中時 )