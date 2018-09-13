9／13 三大報頭條要聞

2018年09月13日 07:19 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●促轉會副主委張天欽在內部會議中，直接點名新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，更以促轉會「升格變東廠」而沾沾自喜，如此促轉心態與操作手法，淪為選戰打手，簡直是民主醜聞，所謂的轉型正義原來只是政治鬥爭的遮羞布。

●1970年代揭發「水門案」的《華盛頓郵報》現任副總編輯伍華德，11日出版的新書《恐懼：川普入主白宮》（Fear: Trump in the White House）揭露白宮諸多內幕，美國總統川普曾在今年初的一場國安會議，質疑美國為何要保護台灣，他問在場的幕僚：「保護台灣，我們能得到什麼？」

●行政院促轉會副主委張天欽擬利用促轉會權責，「修理」國民黨新北市參選人侯友宜。國民黨立院黨團總召江啟臣，昨痛批促轉會不輸白色恐怖，國民黨宣戰，提案把促轉會預算全數刪除。黨團書記長曾銘宗也要求行政院長賴清德，處理掉所有「張天欽們」。

●行政院促轉會副主委張天欽被爆自詡政府東廠，更盯上國民黨新北市長參選人侯友宜企圖操作選舉，昨即刻辭職止血。侯友宜昨受訪表示，民進黨在他參選前視他為英雄，如今促轉會淪選戰打手，民進黨早已不是當年充滿抱負和願景的政黨，「蔡英文妳對得起台灣民眾嗎？」「妳對得起當年民進黨懷抱理想的前輩嗎？」

◎旺報

●新聞分析近期台灣多位重量級學者離世，從本土心理學一代宗師楊國樞、憲法大師胡佛，到昨日病逝的前清華大學校長沈君山，不但學術成就斐然，也在威權轉型的關鍵時刻勇於發聲，不畏強權。胡佛、楊國樞成立「澄社」，批評國民黨，更呼籲結束動員戡亂；沈君山則在美麗島事件中力呼槍下留人。在兩岸主張上，他們都認為台灣應主動影響大陸、商議統一；1990年國統會成立時，沈君山也出任委員。他們為黨外發聲，致力兩岸和解，畢生尋求兩岸統一之路。如今民進黨從黨外到二度執政，為了選票，卻對大陸改走切割、仇恨之路，連談統一都成了禁忌。

●清華大學前校長沈君山因腸道破裂引發感染，12日上午10時在新竹馬偕醫院病逝，享壽87歲，夫人曾麗華及子沈曉津皆隨侍在側。其家屬透過校方表示，沈生前曾親囑，身後事以最簡樸方式火化，不設祭、不發訃聞；清大校長賀陳弘則說，校方將舉行追思會，清華師生永遠懷念他。

●前清華大學校長沈君山昨日上午病逝，享壽87歲。他一生心繫兩岸，身體力行促進兩岸和解。曾與許倬雲、殷之浩等人，以讓兩岸知識分子凝聚和平共識等為目標，從1990年至2001年舉辦了7屆「浩然研習營」。許多檯面上的兩岸政壇人物都曾參加過，包括前國安會副祕書長張榮豐、新黨主席郁慕明等人；大陸方面，中共政治局常委王滬寧早年為復旦大學國際政治系教授時，也曾參加過在澳門舉辦的浩然營。

●英國時間9月11日，QS全球教育機構公布2019全球大學畢業生競爭力排名，前500強的大學中，麻省理工學院、史丹佛大學及加州大學洛杉磯分校分居前3名；兩岸三地計有34所大學上榜，大陸22所、台灣8所、香港4所，其中又以北京清華大學排名第9最高，台灣大學居第81名，則比去年上升近30名。

◎工商時報

●台北市豪宅房價將突破「彭淮南防線」！大安區頂級指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，昨（12）日最新揭露的實價資訊，28樓成交價位已突破每坪283萬元；市場人士預期，高樓層有機會一舉攻上每坪300萬元的「彭淮南防線」。

●中美貿易戰情勢愈加激化。中國方面表示，由於美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決，中方於11日已向WTO申請授權對美國實施每年70億美元的制裁，最快將於本月21日生效。

●回顧行政院長賴清德就任一年以來，最念茲在茲的莫過於解決「企業五缺」的問題，而除了「缺水」、「缺電」、「缺土地」、「缺勞工」之外，「缺人才」也是政府過去一年的施政重點。

●金融重量級分析師與操盤手掀西進潮？繼郭明錤、陸行之與蒲得宇之後，投資圈大咖西進名單可能再添一筆！外傳大陸資產管理業者有意重金挖角統一大滿貫基金經理人張繼聖，惟公司至今尚未證實此一傳言，僅表示張繼聖昨（12）日正常上班。

(中時電子報)