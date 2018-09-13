77歲一尾活龍 爵士鋼琴大師奇克‧柯瑞亞獨奏秀即興

至今拿了超過20座葛萊美獎，被譽為即興爵士的最佳代言人。(牛耳提供)

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走紅半世紀，從70年代就開始嘗試跨界合作，這種有容乃大的開創性音樂風格讓爵士鋼琴家奇克‧柯瑞亞持續朝大師邁進，至今77歲依舊是爵士樂界中流砥柱。下月他將單槍匹馬訪台，為台灣樂迷帶來一連串的音樂冒險。

奇克‧柯瑞亞表示，做音樂是一種本能，一種身為人的衝動，「當我能邀請觀眾理解這種創造力，認知到我們正一起走向同一條軌道，我就成功了。」奇克‧柯瑞亞說，「音樂必須自由。要讓樂手做自己想做的音樂，或是做他自己認為對的，這就是爵士樂的精神。」

奇克‧柯瑞亞出生於麻州，高中就組團演出，大學放棄茱莉亞音樂院文憑，自己休學，成為戴維斯五重奏團的鍵盤手，轟動一時。後來自立門戶，與鐵琴敲擊高手伯頓組二重奏巡迴，以自己名義組成「Chick Corea Elektric Band」揭開電子音樂浪潮。幾年前，他與另一位爵士鋼琴大師賀比・漢考克組合巡演，至今拿了超過20座葛萊美獎，被譽為即興爵士的最佳代言人。

「做音樂不是冒險，生活才是。」奇克‧柯瑞亞說，作音樂對他來說非常自然，「但創意來自生活，生活裡要充滿快樂跟冒險，無法預期是必要的。」奇克‧柯瑞亞表示，很多人都會問他給年輕後輩的忠告，「我必須很誠實地說，所有的建議都是廉價的建議，只要做的人對結果負責，無論建議是什麼或來自誰。」奇克‧柯瑞亞表示，「一定要相信自己在所有事情上的最終判斷，特別是藝術和音樂，這是我唯一的建議。」

奇克‧柯瑞亞鋼琴獨奏會將於11月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。所有曲目都將於現場公佈。

(中時 )

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