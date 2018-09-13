今年最強颱風雨勢驚人 山竹最快明晨發布海警

2018年09月13日 07:34 中時電子報 戴安瑋

山竹颱風來勢洶洶，氣象局最快明天清晨發布海警。圖為天氣風險公司雨量預測圖。（翻攝自天氣風險公司臉書）

強颱山竹來勢洶洶，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1510公里海面上，路徑稍微再南修一點，中央氣象局表示，山竹還在增強，最快明晨5點半發布海上颱風警報，周六最靠近台灣，南部、東半部地區影響最劇烈。資深氣象主播李富城表示，山竹颱風會帶來非常非常驚人的雨量。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，山竹仍以時速22公里向西北西進行，中心附近最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里，強度追平7月的瑪莉亞、9月的燕子颱風，並列今年西北太平洋最強颱風，不過，由於山竹颱風仍在增強中，有機會超越燕子。

中央氣象局預估，山竹颱風明晨發布海警，路徑持續略往南偏，明晨若接近台灣南部恆春430公里時，即會發布海警，但此機率要視山竹颱風未來一天的變化。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，美國的估計值山竹已超越燕子強度，堪稱今年「地表最強風暴」。

資深氣象主播李富城也在臉書表示，太平洋高壓勢力快速增強，強颱山竹行進位置偏南，中心經由菲律賓北邊通過，對台陸地影響減少，僅受地形影響，東部有豪大雨，西部有焚風。

李並引用美國GFS預報資料說，周五上午8時，颱風外圍雲系更大，這帶來的雨勢非常非常驚人的，會切過菲律賓；周六上午8時，台灣東部開始下雨，以東北部雨勢較大；周六晚間8時，颱風離開菲律賓陸地，台灣東南部雨非常大，屬於豪雨範圍；颱風在周日遠離。

(中時電子報)