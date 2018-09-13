彰化愛加倍庇護工場新商品 幽默「裸皂」亮相

喜樂愛加倍庇護工場舉辦行銷活動展示身心障礙者在職場的工作能力。（鐘武達攝）

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喜樂愛加倍庇護工場最新的文創商品「裸皂」。（鐘武達攝）

裸照、裸皂！彰化縣愛加倍庇護工場為支持身心障礙者就業，近年積極開發多元商品頗受消費者喜愛，今年首度結合「有書如玉」公益推出的文創商品「裸皂」也在12日身心障礙者庇護工場商品行銷活動中正式亮相。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，縣府結合民間資源積極推動設立有4處身心障礙者庇護工場，目前提供62位庇護性就業名額，服務具有就業意願、但就業能力不足，無法進入競爭性就業市場且需長期就業支持之身心障礙者。

庇護工場生產的商品很多元，舉辦行銷活動就是要向社會大眾展示身心障礙者庇護工場的能力，使廠商及社會大眾可以深入瞭解庇護員工認真學習的態度及學習成果，同時提高廠商採用身心障礙者庇護工場的產品及進用意願。

這次身心障礙者庇護工場商行銷活動，愛加倍正式發表由歷史博物館「公益文創」授權專案辦理的「有書如玉」公益特展「裸皂」，果然很吸睛。陳忠盛說，手工皂原是喜樂愛加倍工場既有的產品，「裸皂」則是藉由歷史博物館館藏重要古物中知名法國華裔畫家常玉的作品《四女裸像》作為豐富的視覺元素應用開創的最新品牌。

有書如玉」公益文創成果展共有10件商品 ，即日起在喜樂愛加倍工場1樓展出，展期至10月12日止。

(中時 )

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