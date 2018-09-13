太可怕！北半球「9颱連線」無縫接軌完美環繞地球一圈

2018年09月13日 08:15 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

山竹颱風得利於環境太好，強度直線上升，已成超級強颱，且強度依舊在上升 (圖／中央氣象局)

今年颱風特別多，東方有山竹颱風，西方則是以颶風佛羅倫斯為首，將分別為菲律賓以及美國帶來可怕衝擊，如今一張氣象圖瘋傳網路，整個地球北半球目前一共有9個熱帶氣旋，且完美地連成一線，引發不少討論。

《Jamaica Weather》在推特上PO出了一張圖片，由正在海南島上空的颱風「百里嘉」為首，接下來是菲律賓東方的地表最強颱風「山竹」，山竹後面還跟著一個熱帶性低氣壓「91W」。

在太平洋中間則是颶風「奧莉薇」，熱帶風暴「保羅」則是緊接在後，位在東太平洋上；跨過中美洲之後，位在佛州下方的熱低壓「95L」，95L後面的就是4級颶風「佛羅倫斯」，佛羅倫斯威脅強大，已讓美國佛州、北卡等地進入緊急狀態，撤離了數百萬人；佛羅倫斯後方還有兩個颶風「艾薩克」、「海蓮」，這9個熱帶風暴完美連成一條線，形成了世界奇觀。

《Jamaica Weather》PO文表示，佛羅倫斯不過是這9個熱帶風暴中的其中一個，這個周末實在太瘋狂了。

(中時電子報)