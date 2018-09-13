行動支付夯！萊爾富Hi Pay上線 祭優惠好康

2018年09月13日 08:29 工商 劉馥瑜

搶行動支付商機！萊爾富宣布，攜手台新銀行推出自有電子錢包「Hi Pay」，不僅可用銀行紅利折抵消費、累積Hi點，還可作為發票載具、支付代收繳費等，消費者僅需透過Hi-Life VIP APP中Hi Pay產出的條碼掃碼，立即完成「支付、累點、存發票」等動作！

萊爾富表示，為歡慶Hi Pay上線，即日起至107年12月4日止，首次綁定台新銀行信用卡、VISA金融卡，不限消費金額送Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯，限量5萬杯；單筆消費滿百元(含代收繳費)再送Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯，限量5萬杯，每名會員每月限領乙次。

此外，活動期間首3日再加碼祭出消費滿百元送Hi點1萬點，每名會員限領乙次。Hi Pay最高可享3.5％刷卡金回饋，可使用台新銀行紅利點數折抵100％消費金額。107年12月31日前，藉由Hi Pay支付購物，還享消費1元累積Hi點2點的回饋。

萊爾富表示，非現金支付已成為數位時代的發展之一，推出自有的行動支付Hi Pay是萊爾富邁向科技化重要的里程碑。目前萊爾富已開放59種非現金支付方式，是目前超商通路中最多的，包括3大電子票證、36家銀行信用卡全卡開放，銀聯卡也可使用，行動支付則包括Hi Pay等共19種。

萊爾富說明，Hi Pay內建於Hi-Life VIP APP中，會員開通Hi Pay功能並綁定台新銀行信用卡、VISA金融卡，結帳時，點選Hi Pay產出條碼付款，即能同步累積Hi點，達到簡化集點步驟。Hi-Life VIP APP去(2017)年2月上線至今，會員人數近百萬。

(工商 )