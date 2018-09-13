NBA》灰狼不考慮招募諾亞 皮爾斯唱衰公牛化

諾亞假如真的遭到尼克釋出，恐怕暫時找不到新工作了。(美聯社)

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中時電子報

灰狼總教練席波迪積極想把球隊「公牛化」願望，如今看來無法完全成真了！《ESPN》記者史坦爆料，儘管尼克放話將於近日裁掉諾亞，灰狼卻沒考慮追逐這名日漸老化的中鋒，讓皮爾斯直接嘲諷，「這行不通的，時代不同了！」

曾在公牛執教的席波迪，近年先後找來吉米巴特勒、泰吉布生、羅斯等前公牛球員加盟灰狼，甚至還把才被湖人買斷的盧爾丹找來，簡直想把灰狼打造成過去的公牛隊陣容模樣，才會謠傳灰狼可能簽下諾亞，繼續補強爭冠陣容。

問題是還跟尼克有兩年3780萬美元合約的諾亞，早已沒有往日強悍內線身手，上季場均1.7分、2.0籃板，也只打7場例行賽，就算尼克真的釋出諾亞，灰狼恐怕也不敢馬上招募他，畢竟這實在太過冒險，席波迪也不敢賭。

眼見席波迪持續簽下前公牛球員加入灰狼，皮爾斯不禁批評，「我知道席波迪想幹嘛，他跟這些球員一起贏過球，彼此關係也不錯，但這些球員畢竟過了巔峰期，當年那支公牛隊防守屬於頂級，但來到現在的灰狼卻不可能做到。」

「灰狼當前是圍繞唐斯、威金斯等年輕主力重建，你必須讓他們都接受，」皮爾斯強調，「可是年輕球員會認為灰狼是他們的球隊，老將們不可能那樣想，這種重建方式是行不通的，時代已經跟過去不同了。」

(中時電子報)

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