捕鯨「有限度」解禁 日本未來動向成國際焦點

2018年09月13日 09:02 中時電子報 李靖棠

據法蘭西24電視台（France 24）報導，多年來爭議極大的捕鯨行動，今日在國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）會議上，以壓倒性贊成、重新對部份族群和地區「有限度」開放捕鯨行動。雖然並非重啟商業捕鯨，但開放捕鯨的方向，卻讓委員會成員與部份非政府組織（NGO）、對捕鯨有高度堅持的日本未來動向感到憂慮，擔心他們會藉此發揮，逐步讓捕鯨「恢復」。

Gruesome whale hunts in Faroe Islands exposed by activists

這次的「解禁」，主要針對於北極圈和北冰洋區域的原住民，允許他們因維生和食物所需，進而維持故有的捕鯨行動。美國代表沃夫（Ryan Wulff）表示，「這決議對我們阿拉斯加地區的居民而言，實屬一大福音，讓他們能更有彈性、去應付愈來愈不友善的環境。」但世界自然基金會（WWF）的代表雷斯利（Aimee Leslie）卻不這麼認為，他擔心、此次決議只是一個開端，恐將為開放商業捕鯨的一個「起點」。

隨著人類的濫捕，海洋霸主的鯨類生物愈來愈少，圖為座頭鯨。（圖/美聯社）

十九、二十世紀的海洋，人類為了獲取鯨魚身上豐富且昂貴的經濟利益，在全球海洋大量搜捕與獵殺，造成各類大型鯨類數量急遽下降至危險階段。為保護他們並維持海洋生態平衡，國際社會在多次協商後，組成國際捕鯨委員會（IWC），並於1986年通過《禁止捕鯨公約》，全面禁止商業捕鯨，但日本、挪威、南韓、秘魯、巴西、中國等國都投下反對票。其中加拿大最後不願受官制，索性於1982年全面退出委員會，而有食用鯨肉傳統的日本，更是每年與挪威一起成為環保團體抨擊的主要對象。

先前從南極返回的5艘日本捕鯨船之一：日新丸號。（圖/美聯社）

過去多次派遣「研究船」赴極地捕鯨，日本遭外界嚴正批評是「掛羊頭賣狗肉」，對此、日本官方亦強硬回覆，認為捕鯨船前往南極海域，一切行為都是在遵守禁止捕鯨公約》下進行，主要是調查鯨魚的數量並設法進行保護，至於日本食用鯨肉的傳統，是該國的文化特色之一，呼籲各國應相互尊重對方的文化，而非以「有色眼鏡」來評判。

事實上，除日本外、包含冰島、挪威和丹麥等國其實都仍保留獵捕鯨魚的習俗，法羅群島（Faroe）更好幾次因大量獵殺、造成海水「染紅」而躍上國際版面；挪威也曾因為殘忍獵殺懷孕母鯨，遭國際輿論砲轟，看來無論是商業或科學研究，捕鯨的行為是否允許，仍是國際社會一大爭議的問題。

(中時電子報)