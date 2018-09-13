點名民進黨內三大「張天欽」 羅智強爆怒轟小英

前促轉會副主委張天欽。 （本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

促轉會副主委張天欽遭踢爆想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，引發軒然大波，火速請辭。對此，總統府前副秘書長羅智強點名民進黨內三大「張天欽」，並認為總統蔡英文才是頭號「張天欽」，是民進黨眾「張天欽」們的「粽子頭」！

《鏡週刊》昨爆料，促轉會副主委張天欽8月24日在內部會議上，討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」。張天欽昨請辭，蔡總統也表示，這是不能被認同的事情。

事情爆發後，前行政院長張善政在臉書直喊「我們受夠了！」，更指民進黨政府裡還有許多「張天欽」。此外，更傳出有民進黨大老級人士看不下去表示「張天欽太離譜了、太可惡了」，更直言「當年東德再邪惡，恐怕也不過如此而已！」

對此，羅智強在臉書發文指出，張天欽這位自居東廠的「張公公」下台了！但民進黨那8位甘當張公公血滴子的錦衣衛立委呢？「許君如、蕭吉男、張世岳、曾建元，這些為虎作倀、幫張天欽出謀畫策的文官與幕僚呢？」

此外，羅智強說民進黨至少還有三大張天欽，包括一、中選會副主委陳英鈐，用盡各種藉口打壓民間的公投提案！二、囂張跋扈、明目張瞻踐踏司法，比張天欽更張天欽的陳師孟！

羅智強說第三個張天欽就是蔡英文，他說沒有蔡英文的縱容、包庇，張天欽能步步高升、平步青雲嗎？陳英鈐能不顧觀瞻、硬卡公投嗎？陳師孟能肆無忌憚、耀武揚威嗎？他怒轟蔡英文才是頭號張天欽，是民進黨眾張天欽們的「粽子頭」！

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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