長時間盯電腦螢幕 工程師罹乾眼症

亞大醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺（左）為患者（非當事人）檢查角膜破皮狀況。（林欣儀攝）

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台中40歲張姓工程師因長期長時間待在無塵室內工作，且每天需緊盯電腦螢幕，導致用眼過度，日前眼睛紅腫且疼痛、之後甚至出現視力模糊情況，就醫檢查才發現因乾眼症合併角膜上皮糜爛，角膜不但嚴重破言、更造成角膜白斑霧化與重度結膜發炎。

亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺指出，張姓工程師長期身處在無塵室這種乾燥的環境中，且每天大量用眼，他自述，之前就常感覺眼睛乾澀、疲勞，約1個月前情況嚴重到紅腫、畏光及視力模糊，有次甚至因此輸錯程式碼，才驚覺問題大了，趕忙就醫。

經檢查評估，醫療團隊使用成分與淚液相近的「自體血清眼藥水」、搭配藥物治療，藉以修復張男受損的眼球表面，順利讓他的視力從0.1進步到0.9。江鈞綺表示，自體血清眼藥水是從患者血液分離出血清並製作成眼藥水，需放冰箱保存、避免細菌感染，外出則需使用保冷瓶攜帶。

江鈞綺強調，乾眼症不只是症狀、更是種多因性疾病，研究認為其是淚液不穩定造成眼表生理平衡失調，才使得淚水透壓上升、眼睛表面發炎，甚至會造成神經調控異常，患者初期通常以人工淚液治療，但只是治標不治本。

包括長時間配戴隱形眼鏡、使用3C產品或睡眠不足、內分泌系統失調、室內開空調導致濕度不足等都容易造成乾眼症，若置之不理，恐導致眼角膜上皮破裂，嚴重者會失明。江鈞綺建議，避免過度使用3C用品、早晚以溫毛巾熱敷眼睛5至10分鐘、出門配戴防風鏡等，可避免乾眼症。

(中時 )

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