肚子痛忍不住！三寶逆向撞傷女駕駛肇逃

2018年09月13日 09:55 中時 馮惠宜

車禍後李姓女子左手遭到玻璃割傷血流如注。（馮惠宜翻攝）

車禍後李姓女子左手遭到玻璃割傷血流如注。（馮惠宜翻攝）

蘇男機車逆向撞上左轉李女駕駛的休旅車。（馮惠宜翻攝）

肇逃理由百百種，37歲蘇姓騎士左轉行經路口，機車跨越雙黃線，撞上廂型車，造成自己受傷及對方駕駛受傷，蘇隨即逃逸，經調閱監視畫面，警方通知蘇到案，蘇稱發生車禍後後突然想拉肚子，因為實在快忍不住了，所以急著牽車想回家上廁所，雖然聽到對方有叫他不要牽車，但不好意思跟對方說這個理由，於是就騎車離開，警詢後將蘇涉嫌肇事逃逸及過失傷害罪函送檢方偵辦。

警方調查，蘇男左轉行經路口時，機車逆向左轉，撞到前方也要左轉的廂型車，造成39歲李姓女子左手遭到玻璃割傷血流如注，蘇男四肢、臉及肋骨受傷。

蘇到案後表示，自己是跟在李姓駕駛車輛後方，看到前方該車要左轉，便由該車左側超前左轉，隨即發生碰撞，他也辯稱因想拉肚子實在快忍不住，便牽起機車要趕快回家上廁所，當時不知道對方有受傷也不好意思跟對方說自己肚子痛，未留下電話就離開現場。

台中市第三警分局交通分隊長蔡興邦表示：「發生交通事故應救護傷患及報警處理，在場等待警方處理，而且事故發生後當事人沒有自行研判肇責任的權利，即使無任何肇責也不能不協助救護傷者，否則撞人後致人死、傷而逃逸，即觸犯刑法185-4條明文規定駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。蘇姓駕駛肇逃之行為除了須承擔刑事責任外另還須負擔民事賠償責任，實屬得不償失。

(中時 )