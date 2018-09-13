歸仁雙屍拚翻案 死囚謝志宏：希望回家過年

2018年09月13日 09:56 中時 曹婷婷

謝志宏(左)今早開心與家人懇親，心情非常好。(台南看守所提供)

謝志宏胞兄今天一早到台南看守所懇親。（曹婷婷攝）

謝志宏母親(綠色上衣)今天一早到台南看守所懇親。（曹婷婷攝）

(10:37更新)「希望可以回家過年！」謝志宏家屬今天上午到台南看守所懇請，胞兄轉述早上跟弟弟聊過後，志宏吐露想回家過年的心願。謝兄說，雖然過去每年農曆年前都會到監所懇親，但一家人在家裡團圓畢竟是不一樣的感覺，「志宏跟家人都很期待，能有一個平反的機會，畢竟，之前少了公正審判。」

2000年涉歸仁雙屍命案判死刑定讞的謝志宏，目前人在台南看守所羈押，台南高分檢昨天聲請再議，讓全案露出一線曙光，台南看守所今早舉行中秋節懇親，謝志宏胞兄與母親赴監所懇親，兩人面露愉悅，「心情跟以前不一樣。」

他說，志宏個性善良，家人都相信他的清白，很高興能有這次的機會，期待法院站在公正立場，給志宏一個平反的機會。

台南歸仁雙屍命案，最高法院原判決2名凶嫌郭俊偉、謝志宏死刑定讞，謝志宏多次喊冤，監察院、律師皆認為案情存有疑點，台南高分檢與台南地檢署檢察官重啟調查，認為謝並無殺人事證，且謝的第一時間初供告白也未送法院，聲請高分院再審，並請法院停押謝志宏。

不過，過去台南看守所極刑犯懇親均對外開放，今天則基於避免影響收容人心情，婉拒媒體入內採訪。副所長黃鴻禧透露，今年7月間，監察院提起要求非常上訴與再審，謝知道消息後，原本心情都還算平穩的謝志宏，至少心情浮動了1周。

黃鴻禧說，倒是謝志宏昨晚已經從主管口中知道案情可能翻盤一事，心情還算平靜，也跟主管表示，很感謝外界一直幫忙。

台南看守所今天上午有6名極刑犯懇親，其中1人是一審定讞的洪當興。另外，考量謝志宏家屬對郭俊偉一直不諒解，會避開兩人在同一場懇親活動碰面，刻意將兩人懇親區隔在上、下午，但平常教化活動，兩人都還是會一起現身，也偶爾有互動。

(中時 )