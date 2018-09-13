花蓮》合機案判刑定讞 傅崐萁痛批蔡政府司法迫害

傅崐萁今早10時分舉行任內最後一場記者會，支持者一早齊聚記者會現場，高舉「政治追殺」、「蔡英文」看板，全力聲援縣長傅崐萁。（許家寧攝）

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范振和、
縣長傅崐萁（左）今早在太太徐榛蔚（右）的陪同下進入縣府，兩人大拇指向下，高喊蔡英文下台。（許家寧攝）
聲援花蓮縣長傅崑萁的大批人馬已集結在花蓮政府大禮堂。 （范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁涉合機炒股案，全案判刑8個月，縣長傅崐萁痛批蔡政府卑劣手段，但仍勇敢面對、絕不屈服，8個月後又是一條好漢！傅崐萁今早10時分舉行任內最後一場記者會，支持者一早齊聚記者會現場，高舉「政治追殺」、「蔡英文」看板，全力聲援縣長傅崐萁。

縣長傅崐萁今早在妻子徐榛蔚陪同下走進縣府，支持者早已就定位，高舉「政治迫害」、「奮戰到底」、「絕不屈服」及「蔡英文下台」等牌子，高喊「花蓮人加油，奮戰到底，絕不屈服！傅崐萁加油、花蓮人加油！」等口號，為縣長加油打氣，傅崐萁逐一握手，感謝鄉親的支持。

傅崐萁首先向鄉親道歉，未能做完剩下3個月的任期，並強調，面對不公不義的政府，絕不會屈服，短暫的離開，會努力充實自己，未來會更加關心花蓮及台灣，各位鄉親請集中所有力量，一起攜手相連，團結堅持，對抗暴政，一定能撥雲見日，並將妻子徐榛蔚託付給鄉親。

一旁的妻子徐榛蔚數度淚灑現場，語帶哽咽指出，遺憾民進黨以報復心態執政，為台灣前途堪憂，她承諾要守護花蓮，捍衛人的價值，不能被打倒，大步前進，永不放棄，為花蓮的進步努力。

傅陣營指出，本案可看出蔡英文政府政政治迫害斧鑿之深，行徑寡廉鮮恥，所謂合機案，傅崐萁都沒有炒股行為，只靠污點證人的口供，就將傅起訴判刑，且綜觀所有引用妥速審法判決案例，判刑2年，尚可宣告緩刑，傅崐萁更一審判9個月，而更二審用速審法才減刑1個月，且不得緩刑，司法迫害莫此為甚！

(中時 )

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