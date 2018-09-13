蒙古國社工來台實習 看海吃蝦很「吃」驚

雲林家扶中心希望教室社工李欣薇（前排右）帶著蒙古國實習社工則日格（後排左）與萬亞（後排右） 到海口體驗搭竹筏。（許素惠攝）

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來自蒙古國的萬亞（站立左二）與則日格（站立右二）來到雲林家扶希望教室，與孩子們一起學習烏克麗麗。（許素惠攝）
好蝦冏男社張富正（中）特別為來自蒙古國的家扶朋友分享養殖蝦經驗。（許素惠攝）

蒙古國的家扶社工員萬亞與則日格來台實習，走訪雲林山顛海涯，學習如何助貧、協助受扶家庭脫貧等，出生在荒漠北國的兩人，除了認真汲取實務經驗外，也用心體驗海島國家不同風光，其中首次看到海及吃到蝦子，最令兩人感動及難忘。

台灣家扶總會2004年在蒙古國立案通過，成為台灣家扶在國外直接提供服務的第一個據點，目前扶助蒙古國約1萬1000名兒童。

萬亞表示，蒙古國比台灣約大44倍，每年除了6至9月外，大半年都冰天雪地，因單親、失業、教育等家庭結構及功能失調，許多孩子淪為「街童」，受助家庭不少分布於廣闊牧區，除了遊牧，就業機會很少，生活成了最重要的課題。

則日格看到台78快速道路，羨慕地指出，蒙古國因遊牧區地廣，一趟訪視路每每幾百公里，台灣的交通建設真是方便，可以縮短時程，協助更多家庭。

雲林家扶希望教室社工李欣薇也引領萬亞與則日格，踏訪台西海口生活館及好蝦冏男社，穿上救生衣撐竹筏、在海堤上眺望海平線、看鮮蝦養殖、學習泡珍珠奶茶，全是初體驗，「哇！原來大海長這樣！」「怎麼這麼好吃!」尤其是看到海、吃到蝦，令兩人激動興奮不已。

雲林家扶中心主任廖志文說，家扶在蒙古國濟貧、輔導教育、開發乾淨水源與醫療協助，希望該國社工將來台學習的經驗，帶回服務當地需要助的家庭，俾邁向自立翻轉未來。

(中時 )

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